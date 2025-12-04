Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Моніторингові канали назвали регіони, які можуть опинитися під масованою атакою РФ.

РФ може атакувати Україну ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ може вдарити по Україні ракетами і дронами

Масований обстріл може бути найближчої ночі

Під атакою можуть опинитися столиця та інші регіони

Російські окупанти найближчим часом можуть атакувати Україну ракетами та ударними дронами. Ворог вже готовий до нового обстрілу. Про це повідомляють моніторингові канали.

Атака дронами

Масована атака може відбутися вже цієї ночі. Зазначається, що ворог може запустили ударні дрони типу "Шахед". Нещодавно було зафіксовано поставку близько 500 дронів. Найбільша кількість "Шахедів" була доставлена в Примоськ-Ахтарськ.

Росіяни вже здійснили пуски "Шахедів" з таких напрямків:

полігон "Цимбулова", Орловська область,

полігон "Навля", Брянська область,

аеродром "Халіно", Курська область,

аеродром "Міллєрове", Ростовська область,

аеродром "Шаталове", Смоленська область,

мис Чауда, Крим.

Обстріл ракетами

Монітори попереджають про те, що до атаки готові вже щонайменше 7 бортів МіГ-31К. Вони знаходяться на аеродромі "Саваслейка". Також росіяни можуть атакувати Україну ракетами "Калібр" - 8 крилатих ракет.

Сьогодні, 4 грудня, була відмічена передислокація бортів:

один Ту-160 з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгелья-2";

один Ту-160 з аеродрому "Енгельс-2" на аеродром "Українка";

три борти Іл-76МД на аеродром "Ростов";

один Іл-76МД на аеродром "Тверь".

Також відомо, що росіяни активно проводили розвідку.

"Розвідувальні борти: 1х борт Су-34Р з ае "Липецьк-2" проводив розвідку. 1х борт Су-24МР з ае "Хотілово" проводив розвідку. 3х борти Су-24МР з ае "Морозовськ" проводили розвідку", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні на аеродромі "Українка" зафіксовано 36 бортів Ту-95МС та 8 бортів Ту-160. Ще три борти Ту-95МС перебувають на аеродромі "Белая".

Поки не було зафіксовано перельоту бортів на ближні аеродроми. Водночас це не означає, що загрози ракетних ударів немає, адже росіяни можуть запускати ракети з Далекого Сходу.

"Такі вильоти можуть відбуватись в період 22:00-01:00 з прибуттям на перші пускові зони в період 04:00-05:00 за умови вильоту з аеродрому обслуги СА "Бєлая" в Іркутській області. Зараз основна ударна група літаків СА і знаходиться на аеродромах обслуги СА Далекого Сходу РФ", - йдеться у повідомленні.

Монітори також зазначили, що росіяни здійснили доставку щонайменше 30-ти ракет типу "Іскандер-М/К" на більшість напрямків - 18 балістичних та 12 крилатих ракет.

Які міста перебувають під загрозою ударів

За даними моніторингових каналів, під ворожими ударами можуть опинитися Київ, Київська, Полтавська, Черкаська та Дніпропетровська області.

Росіяни проводили активну розвідку у районах:

Київ - Дарницький, Святошинський райони та Троєщина;

Біла Церква;

Черкаси.

