Графіки не діють, в Україні почали аварійно вимикати світло

Що відомо:
- РФ атакувала об'єкти енергетики у кількох областях
- У частині областей введені графіки аварійних вимкнень світла
Російські окупанти атакувала українські енергооб'єкти у кількох регіонах. Ситуація в енергосистемі нестабільна. У багатьох областях ввели графіки аварійного вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.
Внаслідок ударів було пошкоджене обладнання та почалися локальні знеструмлення.
"Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів", - йдеться у повідомленні.
Аварійні графіки були введені у таких областях:
- Харківська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська (частково).
У цих областях нині не дію раніше опубліковані графіки погодинних вимкнень світла. Водночас вони залишаються актуальними у всіх інших регіонах, де не були введені ГАВ.
"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - йдеться у повідомленні.
Коли зникнуть графіки вимкнень світла – думка експерта
Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.
"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, в Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 3 грудня. Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.
Нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.
Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
