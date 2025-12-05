Графіки не діють, в Україні почали аварійно вимикати світло

Графіки аварійних вимкнень світла були введені у багатьох областях після ворожих ударів.

В Україні ввели графіки аварійного вимкнення світла / Колаж: Главред, фото УНІАН

Що відомо:

РФ атакувала об'єкти енергетики у кількох областях

У частині областей введені графіки аварійних вимкнень світла

Російські окупанти атакувала українські енергооб'єкти у кількох регіонах. Ситуація в енергосистемі нестабільна. У багатьох областях ввели графіки аварійного вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Внаслідок ударів було пошкоджене обладнання та почалися локальні знеструмлення.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів", - йдеться у повідомленні.

Аварійні графіки були введені у таких областях:

Харківська,

Сумська,

Полтавська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська (частково).

У цих областях нині не дію раніше опубліковані графіки погодинних вимкнень світла. Водночас вони залишаються актуальними у всіх інших регіонах, де не були введені ГАВ.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Коли зникнуть графіки вимкнень світла – думка експерта

Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.

"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 3 грудня. Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

