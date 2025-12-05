Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

Марія Николишин
5 грудня 2025, 08:28
901
Аналітики вважають, що Кремль навмисно утримується від обговорення зустрічі, яка відбулась 2 грудня.
Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна
Сигнали Путіна щодо мирного плану / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези:

  • Путін відданий своїм початковим воєнним цілям в Україні
  • Він хоче приховати відмову від останньої мирної пропозиції США

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив відданість своїм початковим воєнним цілям в Україні і небажання йти на компроміси. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики проаналізували інтерв’ю Путіна англомовному новинному журналу India Today. У розмові він заявив, що Росія завершить війну в Україні, коли досягне поставлених перед початком так званої "сво" цілей.

відео дня

За його словами, Київ мав би зрозуміти, що "найкращий спосіб" вирішити війну – погодитися на мирне врегулювання, подібне до того, яке Росія намагалася нав'язати Україні 2022-го, посилаючись на Стамбульську угоду. Вона означала повну капітуляцію України.

Диктатор також сказав, що мовляв, РФ хоче "захистити" етнічних росіян, російську мову та Російську православну церкву в Україні.

В ISW вважають, що це виправдання, які Кремль часто використовує для своєї вимоги щодо усунення чинного українського уряду та його заміни проросійським урядом.

"ISW продовжує оцінювати, що Путін, зокрема, розпочав своє повномасштабне вторгнення, щоб знищити НАТО та захопити контроль над усією Україною. Його початкові воєнні вимоги включають не лише вимоги України, а й НАТО та Заходу", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, Путін намагається хибно представити свої воєнні цілі як такі, що географічно обмежені виключно Донецькою та Луганською областями.

Крім того, Путін спробував приховати відмову від останньої мирної пропозиції США. Мовляв, там є пункти, з якими Росія не може погодитися.

"ISW продовжує вважати, що Кремль навмисно утримується від публічного обговорення зустрічі 2 грудня, щоб приховати відмову Росії від мирної пропозиції США та України, яка не враховувала всі воєнні вимоги Росії", - наголосили у звіті.

Чого добивається Путін – думка експерта

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко сказав, що Путін намагається "набити собі ціну" й подати сам факт згоди на розмову про мир як власне досягнення.

На його думку, заяви з боку РФ розраховані не стільки на широку американську аудиторію, скільки персонально на Трампа і його оточення - щоб посилити враження, що він зараз на боці "справжнього переможця", і що саме цей етап його мирних ініціатив може дати якийсь результат.

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв Главред, кореспондент Sky News Айвор Беннет сказав, що переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі 2 грудня, схоже, не наблизили завершення російсько-української війни.

Пєсков повідомив, що між Путіним і Віткоффом вперше відбувся прямий обмін позиціями щодо плану Трампа. За його словами, частину пропозицій росіяни прийняли, а частину визнали неприйнятною, що він назвав звичайним робочим процесом.

Однак, віцепрезидент США Джей Ді Венс сподівається, що в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини щодо питання завершення війни Росії проти України.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори Інститут вивчення війни Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:28Війна
Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт

07:45Війна
Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:59Політика
Реклама

Популярне

Більше
Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

Останні новини

08:28

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:10

Ейфорія Кремля: на чому тримається логіка ПутінаПогляд

07:45

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і портВідео

06:59

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:10

Кремль озвучив дві позиції про переговориПогляд

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – СнєгирьовПісля Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
05:50

Усе буде йти, як по маслу: ці знаки зодіаку доб'ються всіх своїх цілей в грудні

05:32

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секретВідео

05:15

"Закрилася в туалеті": Осадча розкрила скандальну витівку Світлани Лободи

04:32

20 секунд і можна їсти: кухар показав найкращий спосіб швидко почистити гранат

Реклама
04:08

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

03:37

Хлорофітум буде пишним: секрет поливу, який дійсно працює

03:19

Чим полити новорічну ялинку, щоб вона не обсипалася: відповідь здивує

03:02

"Трохи співчуття": 81-річний батько Меган Маркл опинився в реанімації

02:41

Чому сковорідки липкі та жирні після миття: експерти розповіли, як відмити їх до блиску

02:10

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

01:56

Різкий сплеск активності на одному з напрямків: військовий попередив про загрозу

01:30

Вдруге наречена: Майлі Сайрус виходить заміж

01:19

Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

00:56

Як врятувати ялинку від осипання і продовжити аромат свята: дієві поради

00:23

"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

Реклама
00:15

В РФ потужні "прильоти": Генштаб розкрив дані про наслідки ударів

04 грудня, четвер
23:50

Переговори з командою Трампа: Зеленський розкрив головну мету зустрічі

22:53

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

22:42

"Вихід детектива НАБУ Магамедрасулова з-під арешту не означає його виправдання", - генеральний прокурор

22:16

Соломія Вітвіцька перенесла операцію - деталі

21:54

Федерація відреагувала різко: що загрожує Лискун після переходу до Росії

21:49

Іспанія побудувала аеропорт-привид: чому він не побачив жодного рейсу

21:39

16-річного сина популярного російського актора паралізувало

21:33

У Харкові прогриміла серія вибухів: зафіксовано "приліт" БпЛА в одному районі

21:16

Мають знати усі водії: з якими номерними знаками не можна їхати за кордон

21:07

Безліч країн оголосили бойкот "Євробаченню" - причина

20:52

Не всі горщики підходять: експертка розповіла, куди не варто садити орхідеїВідео

20:31

Страва, від якої всі ахнуть: справжній шедевр замість картоплі по-селянськиВідео

20:20

Гороскоп на сьогодні 5 грудня: Близнюкам - випробування, Водоліям - сюрприз

20:05

"Укренерго" анонсувало суттєве зменшення відключень світла: коли чекати

20:05

Переговори щодо мирної угоди: в ОП сказали, чи готова Росія завершити війну

20:02

Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня

19:53

Під час візиту до Ірландії літак Зеленського переслідували невідомі дрони - ЗМІ

19:52

Водіям загрожує штраф до 7500 грн: до чого тут вікна

19:36

Мороз і штормовий вітер: синоптики назвали дату різкого похолодання

Реклама
19:33

Ще один рак у королівській родині: кому поставили діагноз

19:27

"РФ готується до наступу на Чернігів": що насправді відбувається і чи є загроза

19:22

Ризики курсового хаосу в Україні: банкір назвав вартість долара з 8 грудня

19:10

Кремль пропонує переговори: Путін неочікувано назвав "шлях виходу з конфлікту"

19:00

Наступні цілі Путіна після Покровська: за які міста скоро візьметься РосіяПогляд

18:28

Загроза нависла над трьома містами: відомі наступні цілі росіян на фронті

18:28

Ніколи не буде здоровий: актриса "Доярки з Хацапетівки" рятує сина

18:13

Який мед найкращий для здоров'я: експерт пояснив, чи можна його гріти

18:07

Леся Нікітюк забрала сина і поїхала подалі – причина

17:51

Росія ставить ультиматум - у Зеленського готують важливе рішення щодо переговорів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти