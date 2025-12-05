Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

Аналітики вважають, що Кремль навмисно утримується від обговорення зустрічі, яка відбулась 2 грудня.

Сигнали Путіна щодо мирного плану / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Путін відданий своїм початковим воєнним цілям в Україні

Він хоче приховати відмову від останньої мирної пропозиції США

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив відданість своїм початковим воєнним цілям в Україні і небажання йти на компроміси. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики проаналізували інтерв’ю Путіна англомовному новинному журналу India Today. У розмові він заявив, що Росія завершить війну в Україні, коли досягне поставлених перед початком так званої "сво" цілей.

За його словами, Київ мав би зрозуміти, що "найкращий спосіб" вирішити війну – погодитися на мирне врегулювання, подібне до того, яке Росія намагалася нав'язати Україні 2022-го, посилаючись на Стамбульську угоду. Вона означала повну капітуляцію України.

Диктатор також сказав, що мовляв, РФ хоче "захистити" етнічних росіян, російську мову та Російську православну церкву в Україні.

В ISW вважають, що це виправдання, які Кремль часто використовує для своєї вимоги щодо усунення чинного українського уряду та його заміни проросійським урядом.

"ISW продовжує оцінювати, що Путін, зокрема, розпочав своє повномасштабне вторгнення, щоб знищити НАТО та захопити контроль над усією Україною. Його початкові воєнні вимоги включають не лише вимоги України, а й НАТО та Заходу", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, Путін намагається хибно представити свої воєнні цілі як такі, що географічно обмежені виключно Донецькою та Луганською областями.

Крім того, Путін спробував приховати відмову від останньої мирної пропозиції США. Мовляв, там є пункти, з якими Росія не може погодитися.

"ISW продовжує вважати, що Кремль навмисно утримується від публічного обговорення зустрічі 2 грудня, щоб приховати відмову Росії від мирної пропозиції США та України, яка не враховувала всі воєнні вимоги Росії", - наголосили у звіті.

Чого добивається Путін – думка експерта

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко сказав, що Путін намагається "набити собі ціну" й подати сам факт згоди на розмову про мир як власне досягнення.

На його думку, заяви з боку РФ розраховані не стільки на широку американську аудиторію, скільки персонально на Трампа і його оточення - щоб посилити враження, що він зараз на боці "справжнього переможця", і що саме цей етап його мирних ініціатив може дати якийсь результат.

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв Главред, кореспондент Sky News Айвор Беннет сказав, що переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі 2 грудня, схоже, не наблизили завершення російсько-української війни.

Пєсков повідомив, що між Путіним і Віткоффом вперше відбувся прямий обмін позиціями щодо плану Трампа. За його словами, частину пропозицій росіяни прийняли, а частину визнали неприйнятною, що він назвав звичайним робочим процесом.

Однак, віцепрезидент США Джей Ді Венс сподівається, що в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини щодо питання завершення війни Росії проти України.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

