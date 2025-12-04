Коротко:
16-річний син російського актора Павла Баршака Фома, виявився паралізованим.
Як пишуть російські пропагандисти, дитина, Фома Баршак, у травні відчула себе погано, прямо в школі його паралізувало.
Сам актор Баршак до останнього відмовлявся говорити про це, але потім розповів подробиці. Його синові зараз 16 років, він ріс звичайною дитиною і не хворів, як раптом у травні в один із днів він відчув розкоординацію - тобто перестав нормально рухатися і ходити.
"Його забрали додому, а вранці він не зміг встати з ліжка. Зараз він не може рухатися і вставати, не відчуває нічого від грудей. У Морозівській лікарні підтвердилося, що це мієліт (запальний процес, який зачіпає як сіру, так і білу речовину спинного мозку - недуга ця дуже рідкісна, не більше п'яти випадків на мільйон осіб). Там він пробув півроку, його лікували, але не допомогло", - зізнався Павло Баршак.
За його словами, ця хвороба до кінця не вивчена, є багато суперечливих відомостей, а також кілька методів лікування. "Ніхто ніяких гарантій не дає, немає процентного співвідношення, хто вилікувався, а хто ні. Син зараз перебуває в Ізраїлі, йому потрібно продовжувати лікування, на нього чекає операція. Один день перебування в лікарні обходиться в 200 тисяч рублів. Скільки йому перебувати там - ніхто не знає", - сказав Павло Баршак.
Про персону: Павло Баршак
Павло Баршак - російський актор театру і кіно. Знімається в кіно і телесеріалах.
Перший успіх прийшов після виходу фільму Олексія Учителя "Прогулянка". Баршак зіграв емоційного, щирого і чарівного пітерського хлопця Льошу. Після цього фільму акторові стали пропонувати ролі милих юнаків, режисери вбачали в ньому насамперед романтичного героя. У серіалі "Гра" Баршак з'явився в образі Олексія Смоліна - кримінального генія і злочинця
