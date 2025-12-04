16-річного сина популярного російського актора паралізувало

Сам актор Баршак до останнього відмовлявся говорити про це, але потім розповів подробиці.

У російського актора серйозні проблеми із сином / Колаж Главред, фото Стархіт

16-річний син російського актора Павла Баршака Фома, виявився паралізованим.

Як пишуть російські пропагандисти, дитина, Фома Баршак, у травні відчула себе погано, прямо в школі його паралізувало.

Сам актор Баршак до останнього відмовлявся говорити про це, але потім розповів подробиці. Його синові зараз 16 років, він ріс звичайною дитиною і не хворів, як раптом у травні в один із днів він відчув розкоординацію - тобто перестав нормально рухатися і ходити.

Російський актор розповів про хворобу сина / Фото Стархіт

"Його забрали додому, а вранці він не зміг встати з ліжка. Зараз він не може рухатися і вставати, не відчуває нічого від грудей. У Морозівській лікарні підтвердилося, що це мієліт (запальний процес, який зачіпає як сіру, так і білу речовину спинного мозку - недуга ця дуже рідкісна, не більше п'яти випадків на мільйон осіб). Там він пробув півроку, його лікували, але не допомогло", - зізнався Павло Баршак.

Хлопчик проходить лікування в Ізраїлі / Фото Стархіт

За його словами, ця хвороба до кінця не вивчена, є багато суперечливих відомостей, а також кілька методів лікування. "Ніхто ніяких гарантій не дає, немає процентного співвідношення, хто вилікувався, а хто ні. Син зараз перебуває в Ізраїлі, йому потрібно продовжувати лікування, на нього чекає операція. Один день перебування в лікарні обходиться в 200 тисяч рублів. Скільки йому перебувати там - ніхто не знає", - сказав Павло Баршак.

