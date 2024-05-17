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Війська РФ не зупиняться: у НАТО розкрили плани Путіна проти України

Андрій Ганчук
17 травня 2024, 11:25
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Західний світ має допомагати Україні озброєннями, щоб країна могла протистояти російській військовій агресії, сказав голова військового комітету НАТО Роб Бауер.
Путін, війська РФ
У Путіна мають намір продовжувати війну проти України - НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Агресор Росія не добилася жодної зі своїх "цілей" в Україні і продовжуватиме війну. Західний світ має допомагати українцям озброєннями для захисту, проте підтримка не обов'язково стане чинником, що утримуватиме росіян від наступальних операцій. Про це заявив голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Як повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу, він розповів про те, що поняття "стримування російських військ" залишилося в минулому, оскільки Росія повномасштабно атакувала Україну і продовжує вести війну.

За словами високопоставленого військового НАТО, потрібно продовжувати допомагати Україні, втім, "важливо розуміти, що все, що ми робимо, не обов'язково завадить росіянам що-небудь зробити".

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"Що ми можемо зробити - це переконатися, що українські Збройні сили максимально підготовлені і мають зброю, щоб протистояти будь-якому натиску росіян", - додав Бауер.

Хто такий Роберт Пітер Бауер

Роберт Бауер - лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів, обіймає посаду голови Військового комітету НАТО. Раніше був начальником штабу оборони, заступником начальника оборони Збройних сил Нідерландів, пише Вікіпедія.

Росія має намір продовжувати війну

Також він уточнив, що російські окупанти мають намір продовжувати війну проти України.

"Вони будуть продовжувати, тому що не добилися жодної зі своїх стратегічних цілей. Ось чому вони продовжують, і ось чому Україна повинна продовжувати оборону, окрім того, що українці хочуть повернути територію, яку в них забрали", - підкреслив Роб Бауер.

Військова допомога Україні від США - головні новини за темою:

Палата представників США 20 квітня проголосувала за надання військової допомоги Україні. Пізніше документ затвердили і в Сенаті. Таким чином, Конгрес після багатомісячної паузи ухвалив рішення щодо пролонгації фінансування підтримки української держави на суму близько 61 млрд доларів.

Частина озброєнь від Штатів уже на полі бою в Україні, сказав представник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, Пентагон працює над тим, щоб прискорити постачання зброї.

США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ біля Харкова, сказали в Білому домі. Зокрема, у Байдена також припустили, що окупанти Росії можуть посилити теми своїх наступальних дій у Харківській області.

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