Яка країна, такі шоу: у РФ знімають програму про зірок-алкоголіків

У терористичній Росії зняли нове шоу, несхоже на всі інші.
Зокрема, підкреслюючи глобальну соціальну проблему країни, там зняли програму про алкоголіків і наркоманів. На сайті програми сказано, що програма "Зірки під крапельницею" - це антиалкогольне соціальне реаліті, в якому знаменитості, які не зуміли самостійно побороти свої залежності, вирушають у селебріті-рехаб.
"Вони перервуть гастролі, зйомки і звичне життя, щоб під керівництвом досвідченого нарколога і його команди пройти повний курс реабілітації", - пишуть в описі.
Хто бере участь у "Зірках під крапельницею"
Учасники антиалкогольного проєкту знайомі своїми витівками і опухлими обличчями навіть українцям. Зокрема, у проєкті знявся колишній киянин і путініст Микита Джигурда, його вірна подруга, російська балерина-путіністка Анастасія Волочкова, Маша Маліновська, Рома Жолудь, зірка шоу "Пацанки" Хофманніта (Анна Міхєєва), блогерки Діана Астер і ГАБАР, а також акторка Євгенія Осипова ("Доярка з Хацапетівки").
Цікаво, що Волочкова і Джигурда покинули програму практично відразу. Так, у першому випуску учасникам влаштували алкогольні спокуси у вигляді веселої вечірки, а зранку потикали носом у все, що вони зробили і до чого це призвело їхній організм.
Тим часом, деякі знаменитості засудили шоу, адже вважають це "знущанням над хворими людьми".
До слова, раніше Главред писав про те, як у шоу опинився оскаженілий путініст Джигурда. Він не міг стояти на ногах, хитався, поводився неадекватно і загалом мав вигляд старого, що опустився.
