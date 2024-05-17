Битва за Часів Яр вийшла на пік: у ЗСУ назвали головну мету окупантів

Окупанти агресора Росії налаштовані й надалі штурмувати місто, у них перевага в певних компонентах, сказав військовослужбовець Роман Гасько.

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Війська РФ штурмують Часів Яр, вони хочуть захопити всю Донецьку область - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Битва за Часів Яр вийшла на пік. Окупанти продовжують свої спроби захопити місто. У них достатня кількість боєприпасів і чисельності особового складу. Метою росіян залишається захоплення всієї Донецької області. Про це заявив речник 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України Роман Гасько.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що битва за Часів Яр триває, бойові дії в розпалі.

"Ситуація продовжує залишатися досить напруженою і складною. Ворог не припинив своїх спроб щодо взяття міста. Відповідно, битва за Часів Яр зараз у розпалі. Щодня виникають бойові зіткнення, нові спроби, контрудари. Усе дуже динамічно. Битва триває і вона, напевно, зараз на своєму піковому рівні", - зазначив військовий. відео дня

Як стверджує військовослужбовець, інтенсивність боїв уже тривалий час залишається досить високою. Темпи не знижуються, оскільки у ворога достатньо боєприпасів і особового складу. У росіян перевага в деяких компонентах, що дозволяє їм продовжувати штурмувати місто.

Також він додав, що війська РФ під час боїв за Часів Яр постійно змінюють тактику.

"Зміна тактики і постійні перегрупування відбуваються весь час, тому що ворог засвоює добре уроки з кожної битви, яку проводить, вносить корективи у свою діяльність і на тих чи інших напрямках підбирає різні способи для ведення своїх дій. Відповідно, тактичні ходи як з нашого боку, так і з їхнього, постійно змінюються", - додав Роман Гасько та наголосив, що окупація Донеччини залишається одним із головних завдань окупантів.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Битва за Часів Яр - головні новини за темою:

Часів Яр - основний напрямок удару в рамках весняно-літнього наступу Росії, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Окупанти тиснутимуть і на інших напрямках, щоб заважати ЗСУ посилитися в місті та на складних ділянках фронту.

Ситуація в Часовому Яру викликає занепокоєння, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Є загроза окупації міста. Якщо війська РФ захоплять Часів Яр, вони вийдуть на останні великі міста Донецької області, які тримають ЗСУ.

Без контролю над Часовим Яром неможливе просування на Костянтинівському та Краматорському напрямках, зазначив представник 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашников. Романа Дашкевича Олег Калашников. Саме тому окупанти активно штурмують місто.

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