Соломія Вітвіцька перенесла операцію - деталі

Анна Підгорна
4 грудня 2025, 22:16
273
Після наркозу Вітвіцька вийшла на зв'язок і розповіла про те, що трапилося.
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька новини - ведуча ТСН перенесла операцію на носовій перегородці

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька перенесла операцію. Зараз вона перебуває на реабілітації, про що й повідомила у своєму блозі в Instagram.

Вітвіцька зізналася, що довго не наважувалася звернутися до лікаря, а її здоров'я тим часом погіршувалося. Через викривлення носової перегородки Соломія мала проблеми з диханням, часто в неї проявлялися алергічні реакції та нежить.

Лікар ведучої наполіг на операції. "Це не про комфорт. Це про якість вашого життя", - сказав він Вітвіцькій. Слова медика переконали її зважитися на операцію з виправлення викривлення.

"Все пройшло легше, ніж очікувала. Технології йдуть вперед, і нині "рівняють перегородку" не так, як 10 чи 20 років тому. Тепер у мене реабілітація, трохи набряків і наче наколота губа після інтубації. Але я почуваюся добре, і, оскільки кісток не чіпали, обійшлося без серйозних синців під очима", - розповіла Соломія.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька новини - ведуча ТСН перенесла операцію на носовій перегородці / фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька новини - ведуча ТСН перенесла операцію на носовій перегородці / фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька новини - ведуча ТСН перенесла операцію на носовій перегородці / фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька новини - ведуча ТСН перенесла операцію на носовій перегородці / фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька новини - ведуча ТСН перенесла операцію на носовій перегородці / фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Пізніше ведуча зазначила, що своїм прикладом хотіла б нагадати підписникам про те, як важливо дослухатися до сигналів, що їх подає тіло, і вчасно звертатися по допомогу до фахівців. У коментарях Соломії Вітвіцькій бажають якнайшвидшого відновлення.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька новини - ведуча ТСН перенесла операцію на носовій перегородці / фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька новини - ведуча ТСН перенесла операцію на носовій перегородці / фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Про персону: Соломія Вітвіцька

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

