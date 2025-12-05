Рус
"Любов може згаснути": Аніта Луценко в сльозах зробила зізнання

Христина Трохимчук
5 грудня 2025, 10:20
Тренерка Аніта Луценко розлучилася з чоловіком.
Аніта Луценко розійшлася з чоловіком
Аніта Луценко розійшлася з чоловіком / колаж: Главред, скрін із відео: youtube.com

Ви дізнаєтеся:

  • Аніта Луценко дала відверте інтерв'ю
  • Що сталося у шлюбі тренерки

Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко зізналася в розставанні зі своїм цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. В емоційному інтерв'ю Маші Єфросиніній вона відверто розповіла про причини розриву.

За словами Аніти, вони з партнером розійшлися вже давно. Причиною стало згасання її почуттів - Луценко підкреслила, що не могла брехати рідній людині.

Аніта Луценко
Аніта Луценко - інтерв'ю / фото: instagram.com, Аніта Луценко

"Розлучилися давно. Одного вечора ми лягли спати. Він повернувся і сказав: "Люблю тебе". А я зрозуміла, що не можу відповісти. Я зрозуміла, що брехати не хочу. Я зрозуміла, що почала все більше часу проводити сама. Люди мають бути разом, поки вони отримують задоволення від того, що вони разом", - розповіла тренерка.

Зірка "Зважених та щасливих" не стримала сліз, говорячи про колишнього партнера. Луценко зізналася, що він був коханням усього її життя, і їй складно було прийняти той факт, що такі почуття можуть зникнути.

Аніта Луценко
Аніта Луценко - особисте життя / фото: instagram.com, Аніта Луценко

"І ніколи я не могла б подумати, що настільки велике кохання може колись згаснути. Ти просто в це не можеш повірити", - зізналася Аніта.

Вона також додала, що зараз самостійно виховує їхню доньку, але не втрачає надії знову зустріти кохання.

"Я б дуже хотіла ще у своєму житті закохатися. І я б не хотіла бути сильною жінкою, яка тягне все сама", - підсумувала вона.

Про персону: Аніта Луценко

Аніта Луценко - українська спортсменка, професійний тренер, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.

