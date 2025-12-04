У Харкові прогриміла серія вибухів: зафіксовано 'приліт' БпЛА в одному районі

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

У Харкові пролунали три вибухи

Попередньо, є приліт ворожого БпЛА в Основʼянському районі

Ввечері у четвер, 4 грудня, у Харкові пролунала серія вибухів. Наразі зʼясовуються деталі ворожого удару. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він підкреслив, що на цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Водночас, міський голова Ігор Терехов заявив, що було три прильоти ворожих безпілотників по Харкову.

"Попередньо маємо приліт ворожого БпЛА в Основʼянському районі. Деталі уточнюємо", - написав він.

Варто додати, що в Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА на півночі Харкова, який рухався курсом на захід.

Там також заявили про активність ворожої тактичної авіації на сході.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні.

Підготовка Росії до масованої атаки

Моніторингові канали вже повідомляли, що російські окупанти найближчим часом можуть атакувати Україну ракетами та ударними дронами.

За їх словами, масована атака може відбутися вже цієї ночі.

Відомо, що до атаки готові вже щонайменше 7 бортів МіГ-31К. Вони перебувають на аеродромі "Саваслейка". Також росіяни можуть атакувати Україну ракетами "Калібр".

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти впродовж останніх днів завдавали масованих ударів по Херсонській ТЕЦ. Внаслідок обстрілу станція повністю зупинила роботу, а понад 40 тисяч мешканців Херсону залишились без опалення.

У ніч на 4 грудня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та висотки. Постраждали п'ятеро людей.

Крім того, 1 грудня у Дніпрі прогриміли вибухи. Російська окупаційна армія завдала по місту ракетного удару. РФ, імовірно, атакувала місто балістикою.

