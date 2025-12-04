"Укренерго" анонсувало суттєве зменшення відключень світла: коли чекати

Генераційні підприємства включають обладнання, щоб покращити стабільність енергомережі України.

Скорочення тривалості відключень електроенергії в Україні може стати реальністю після 6 грудня. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, передає ТСН.

Темпи відновлення інфраструктури та труднощі

За його словами, темпи відновлення енергетичної інфраструктури досить високі, однак процес ускладнюється внаслідок різних видів пошкоджень.

"Досить багато влучань швидко відновлюють, особливо якщо це пошкодження дротів на лініях. На жаль, коли пошкоджені трансформаторні підстанції, відновлення займає більше часу", – зазначив Зайченко.

Він висловив вдячність аварійним бригадам, які працюють цілодобово, і підтвердив, що є ознаки покращення ситуації.

"Як мінімум, я можу говорити про нашу компанію. Уже найближчим часом, якщо до Миколая на жаль не вдасться зробити такий подарунок, після свят ми зробимо все можливе, щоби включити елементи, які були відключені", – повідомив голова "Укренерго".

Роль генераційних підприємств

Крім того, Зайченко додав, що працівники генераційних підприємств також виконують свої завдання, і після підключення генеруючого обладнання ситуація з електропостачанням в країні покращиться.

Чи зникнуть графіки відключень в Україні – думка експерта

Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.

На думку експерта, повне відновлення стабільного електропостачання можливе лише за умов істотного зменшення атак або зміни пріоритетів агресора.

"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.

Як писав Главред, прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Нагадаємо, що країна-агресор Росія продовжує регулярно бити по енергетичній інфраструктурі України, що призводить до руйнації обʼєктів та планових або ж екстрених відключень світла. Відсутність електроенергії на пряму залежить від обстрілів Росії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

