Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2025, 04:08
У Мирнограді критична ситуація, російські окупанти тиснуть з усіх боків.
Що відомо:

  • РФ з усіх сторін тисне на Мирноград
  • Ситуація у місті критична
  • Українські військові перебувають у напівоточенні

Російські окупанти намагаються оточити Мирноград у Донецькій області. Там досі залишаються українські військові та цивільні. Про це розповів військовий у коментарі ТСН.ua.

Нині в місті критична ситуація. Росіяни намагаються просуватися одразу з кількох напрямків. Ворог захоплює важливі підходи до міста, перехоплюючи маршрути забезпечення. Військові стверджують, що українські сили ризикують опинитися у повній ізоляції. Військові заявляють, що нині на кону стоїть вся лінія оборони західної Донеччини.

Ворог вже захопив населений пункт Балаган та просунувся в районі Новоекономічного, що розміщений на схід від Мирнограда. Також окупанти просунулись у районі села Рівне. Там проходить дорога, яка сполучає Покровськ із Мирноградом. Через просування росіян Мирноград опинився фактично у напівоточенні.

Нині ситуація в місті вже критична, а через один-два тижні може погіршитись в рази. Росіяни вже почали закріплюватися на зайнятих позиціях, після чого буде підтягувати підрозділи з дронами.

Чи виводять військових з Мирнограда

Український військовий зазначив, що поки не було жодних наказів про можливий організований відхід наших захисників з міста.

"Навіть якщо б не було можливості, ми б ішли — просто чистили б ворога, але наказу немає", - сказа він.

Військовий додав, що ще на початку минулого місяця було надзвичайно важко дістатися міста, а з часом ситуація погіршилась. Ворог постійно обстрілює населений пункт ФАБами та КАБами, "стираючи" будинки до фундаменту.

Ускладнює ситуацію і відсутність можливості підтримувати забезпечення. У військових вже починає закінчуватись пальне, через що вони можуть втратити можливість підіймати дрони. Також зменшуються запаси харчів, а можливість доставити провізію з кожним днем погіршується.

"Не дай Боже, якщо після Мирнограда посиплеться фронт — будуть 200-ті, 300-ті і дуже багато СЗЧ", - каже військовий.

Що буде після ймовірного падіння Мирнограда

Якщо російські окупанти захоплять Мирноград, ворог проламає черговий оборонний рубіж. Це відкриє окупантам шлях на Добропілля, Білицьке, Ганнівку, Костянтинівку та Краматорська.

Загалом через погіршення ситуації на фронті різко ускладнюється оборона всієї лінії від Слов'янська до Краматорська та Костянтинівки.

Чи існує загроза нового наступу РФ - оцінка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, однак є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут вже виникають проблеми з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенко.

Окрім цього, наразі у Кремля немає вільних резервів та ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, та навіть у такому випадку будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси будуть фіксувати українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

