Бої за Вовчанськ: ЗСУ проводять зачистку й не дають ворогу закріпитися - Генштаб

Захисники України здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська Харківської області, не даючи противнику закріпитися. Про це повідомив представник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховий в ефірі телемарафону.
За його словами, минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення - це на півсотні більше, ніж тиждень тому.
На Харківському напрямку російські окупанти здійснили 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ.
Лиховій додав, що за минулу добу російська окупаційна армія втратила на цьому напрямку понад 320 осіб убитими та пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки.
На Куп'янському напрямку ворог здійснив 10 атак на позиції ЗСУ.
На Лиманському напрямку захисники відбили 10 атак окупантів, зокрема й у Серебрянському лісництві на Луганщині.
На Сіверському напрямку захисники відбили 5 атак противника, на Краматорському - 22 атаки, на Покровському - 41 атаку, на Курахівському - 16 атак, на Воромівському - 12 атак.
На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксовано 13 атак окупантів.
За минулу добу захисники завдали ударів по 2 пунктах управління окупантів, 2 артилерійських системах, 1 пункті управління БПЛА та 12 районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
Ситуацію на Харківщині вдалося стабілізувати - Зеленський
Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в Харківській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 17 травня.
За словами президента, найглибша точка просування окупантів - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад армії РФ просування немає і не було.
Також Сили оборони посилили кілька напрямків за окремими батальйонами. Для цього задіяли резерви, додав Зеленський.
Бої за Вовчанськ 2024
15 травня поліцейський Денис Ярославський повідомив, що ситуація у Вовчанську Харківської області вкрай складна - ворог займає позиції на вулицях міста.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області та мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
Російські окупанти почали брати в полон і допитувати цивільних місцевих жителів у місті Вовчанськ Харківської області. Про це розповів голова Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Він зазначив, що відомо про утримування окупантами в підвалах близько 40 осіб.
Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що російські окупанти намагаються просуватися у Вовчанську на Харківщині. Однак це не та мета, яку вони хочуть досягти. За його словами, ворог хоче відсунути українські сили та повністю знищити місто. При цьому росіяни хочуть закріпитися на 2-3 кілометри південніше Вовчанська.
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