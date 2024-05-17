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Бої за Вовчанськ: ЗСУ проводять зачистку й не дають ворогу закріпитися - Генштаб

Анна Ярославська
17 травня 2024, 10:48
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За минулу добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення з окупантами, з них 11 - на Харківщині.
Вовчанськ, ВДУ
У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: Громадське радіо, ОК "Захід"

Захисники України здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська Харківської області, не даючи противнику закріпитися. Про це повідомив представник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховий в ефірі телемарафону.

За його словами, минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення - це на півсотні більше, ніж тиждень тому.

На Харківському напрямку російські окупанти здійснили 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ.

відео дня

Лиховій додав, що за минулу добу російська окупаційна армія втратила на цьому напрямку понад 320 осіб убитими та пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 10 атак на позиції ЗСУ.

На Лиманському напрямку захисники відбили 10 атак окупантів, зокрема й у Серебрянському лісництві на Луганщині.

На Сіверському напрямку захисники відбили 5 атак противника, на Краматорському - 22 атаки, на Покровському - 41 атаку, на Курахівському - 16 атак, на Воромівському - 12 атак.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксовано 13 атак окупантів.

За минулу добу захисники завдали ударів по 2 пунктах управління окупантів, 2 артилерійських системах, 1 пункті управління БПЛА та 12 районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуацію на Харківщині вдалося стабілізувати - Зеленський

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в Харківській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 17 травня.

За словами президента, найглибша точка просування окупантів - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад армії РФ просування немає і не було.

Також Сили оборони посилили кілька напрямків за окремими батальйонами. Для цього задіяли резерви, додав Зеленський.

Бої за Вовчанськ 2024

15 травня поліцейський Денис Ярославський повідомив, що ситуація у Вовчанську Харківської області вкрай складна - ворог займає позиції на вулицях міста.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області та мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

Російські окупанти почали брати в полон і допитувати цивільних місцевих жителів у місті Вовчанськ Харківської області. Про це розповів голова Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Він зазначив, що відомо про утримування окупантами в підвалах близько 40 осіб.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що російські окупанти намагаються просуватися у Вовчанську на Харківщині. Однак це не та мета, яку вони хочуть досягти. За його словами, ворог хоче відсунути українські сили та повністю знищити місто. При цьому росіяни хочуть закріпитися на 2-3 кілометри південніше Вовчанська.

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