Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В столиці Чечні лунали вибухи: дрон влучив в хмарочос біля будівлі ФСБ

Марія Николишин
5 грудня 2025, 09:24
1602
Відомо, що аеропорти Грозного, Беслана і Магаса закриті.
В столиці Чечні лунали вибухи: дрон влучив в хмарочос біля будівлі ФСБ
Вибухи в Чечні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • В столиці Чечні лунали вибухи
  • Дрон влучив в будівлю комплексу "Грозний-Сіті"
  • Влада Чечні про будь-які удари не повідомляла

У п’ятницю, 5 грудня, в столиці Чечні у висотній будівлі "Грозний-Сіті" прогримів вибух через влучання дрона. Про це повідомляють російські пабліки.

Зокрема, в мережі поширили знімки, на яких видно пошкоджену багатоповерхову офісну будівлю в комплексі "Грозний-Сіті".

відео дня

За даними телеграм-каналу Astra, у цій будівлі розташовані рада безпеки Чечні, рахункова палата і виборчком. Зруйноване скління цілої секції будівлі на кількох поверхах.

Також повідомляється, що недалеко від "Грозний-Сіті" знаходиться будівля ФСБ Чечні, тому основною метою атаки могла стати вона, але російський РЕБ вніс свої корективи.

Дані про удар також публікують чеченські опозиційні канали. Однак влада Чечні про будь-які удари не повідомляла.

Водночас, аеропорт Грозного, а також аеропорти Беслана і Магаса, закриті через небезпеку атаки дронів.

Влучання дрона в Грозному - відео:

В столиці Чечні лунали вибухи: дрон влучив в хмарочос біля будівлі ФСБ

Наліт дронів на Чечню

Варто додати, що це не перші вибухи в Чечні. Так, у ніч на 2 грудня в Чечні жалілись на масовану атаку невідомих безпілотників. Атаки були зафіксовані у населених пунктах Гудермес та Ачхой-Мартан.

Що цікаво, дрони в Ачхой-Мартані влучили безпосередньо в будівлю, що належить ФСБ, після чого вона зайнялася.

Атака дронів на РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 грудня у Самарській області та в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. У Сизрані, ймовірно, був атакований великий НПЗ. У місті Темрюк під ударом опинився морський порт.

У ніч на 2 грудня в різних районах Краснодарської області РФ також гриміли вибухи. Місцеві жителі скаржилися на наліт безпілотників. Вибухи чули, зокрема, в Туапсе та Ільському, де розташовані порт і НПЗ.

Крім того, у ніч на 28 листопада дрони атакували російське місто Саратов. Місцеві жителі повідомляли, що чули близько десятка потужних вибухів у місті. Спалахнули пожежі.

Читайте також:

Про джерело: ФСБ

Федеральна служба безпеки РФ - федеральний орган виконавчої влади, який займається державним управлінням у сфері забезпечення безпеки Росії, боротьби з тероризмом, захисту та охорони державного кордону, охорони внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної економічної зони, континентального шельфу та їхніх природних ресурсів. Координує контррозвідувальну діяльність.

ФСБ є основним правонаступником КДБ СРСР.

Належить до державних воєнізованих організацій, які мають право купувати бойову, ручну, стрілецьку та іншу зброю.

Керівництво діяльністю ФСБ Росії здійснюється президентом РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чечні атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розстріл беззбройного: окупанти стратили українського військовополоненого під Сіверськом

Розстріл беззбройного: окупанти стратили українського військовополоненого під Сіверськом

10:25Війна
Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

10:20Синоптик
Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ

Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ

09:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Останні новини

10:30

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня: Півням - напруга, Собакам - розрив

10:25

Розстріл беззбройного: окупанти стратили українського військовополоненого під Сіверськом

10:20

"Любов може згаснути": Аніта Луценко в сльозах зробила зізнання

10:20

Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

09:49

Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – СнєгирьовПісля Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
09:43

Олег Винник із дружиною "переробили" собі обличчя - який вони тепер мають вигляд

09:39

Яка країна, такі шоу: у РФ знімають програму про зірок-алкоголіків

09:24

В столиці Чечні лунали вибухи: дрон влучив в хмарочос біля будівлі ФСБВідео

09:12

РФ може відкрити новий фронт в Україні: Романенко сказав, яке місто під загрозою

Реклама
09:12

Гороскоп на завтра 6 грудня: Стрільцям - напруга, Овнам - винагорода

08:28

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:10

Ейфорія Кремля: на чому тримається логіка ПутінаПогляд

07:45

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і портВідео

06:59

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:10

Кремль озвучив дві позиції про переговориПогляд

05:50

Усе буде йти, як по маслу: ці знаки зодіаку доб'ються всіх своїх цілей в грудні

05:32

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секретВідео

05:15

"Закрилася в туалеті": Осадча розкрила скандальну витівку Світлани Лободи

04:32

20 секунд і можна їсти: кухар показав найкращий спосіб швидко почистити гранат

04:08

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Реклама
03:37

Хлорофітум буде пишним: секрет поливу, який дійсно працює

03:19

Чим полити новорічну ялинку, щоб вона не обсипалася: відповідь здивує

03:02

"Трохи співчуття": 81-річний батько Меган Маркл опинився в реанімації

02:41

Чому сковорідки липкі та жирні після миття: експерти розповіли, як відмити їх до блиску

02:10

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

01:56

Різкий сплеск активності на одному з напрямків: військовий попередив про загрозу

01:30

Вдруге наречена: Майлі Сайрус виходить заміж

01:19

Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

00:56

Як врятувати ялинку від осипання і продовжити аромат свята: дієві поради

00:23

"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

00:15

В РФ потужні "прильоти": Генштаб розкрив дані про наслідки ударів

04 грудня, четвер
23:50

Переговори з командою Трампа: Зеленський розкрив головну мету зустрічі

22:53

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

22:42

"Вихід детектива НАБУ Магамедрасулова з-під арешту не означає його виправдання", - генеральний прокурор

22:16

Соломія Вітвіцька перенесла операцію - деталі

21:54

Федерація відреагувала різко: що загрожує Лискун після переходу до Росії

21:49

Іспанія побудувала аеропорт-привид: чому він не побачив жодного рейсу

21:39

16-річного сина популярного російського актора паралізувало

21:33

У Харкові прогриміла серія вибухів: зафіксовано "приліт" БпЛА в одному районі

21:16

Мають знати усі водії: з якими номерними знаками не можна їхати за кордон

Реклама
21:07

Безліч країн оголосили бойкот "Євробаченню" - причина

20:52

Не всі горщики підходять: експертка розповіла, куди не варто садити орхідеїВідео

20:31

Страва, від якої всі ахнуть: справжній шедевр замість картоплі по-селянськиВідео

20:20

Гороскоп на сьогодні 5 грудня: Близнюкам - випробування, Водоліям - сюрприз

20:05

"Укренерго" анонсувало суттєве зменшення відключень світла: коли чекати

20:05

Переговори щодо мирної угоди: в ОП сказали, чи готова Росія завершити війну

20:02

Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня

19:53

Під час візиту до Ірландії літак Зеленського переслідували невідомі дрони - ЗМІ

19:52

Водіям загрожує штраф до 7500 грн: до чого тут вікна

19:36

Мороз і штормовий вітер: синоптики назвали дату різкого похолодання

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти