В столиці Чечні лунали вибухи: дрон влучив в хмарочос біля будівлі ФСБ

Коротко:
- В столиці Чечні лунали вибухи
- Дрон влучив в будівлю комплексу "Грозний-Сіті"
- Влада Чечні про будь-які удари не повідомляла
У п’ятницю, 5 грудня, в столиці Чечні у висотній будівлі "Грозний-Сіті" прогримів вибух через влучання дрона. Про це повідомляють російські пабліки.
Зокрема, в мережі поширили знімки, на яких видно пошкоджену багатоповерхову офісну будівлю в комплексі "Грозний-Сіті".
За даними телеграм-каналу Astra, у цій будівлі розташовані рада безпеки Чечні, рахункова палата і виборчком. Зруйноване скління цілої секції будівлі на кількох поверхах.
Також повідомляється, що недалеко від "Грозний-Сіті" знаходиться будівля ФСБ Чечні, тому основною метою атаки могла стати вона, але російський РЕБ вніс свої корективи.
Дані про удар також публікують чеченські опозиційні канали. Однак влада Чечні про будь-які удари не повідомляла.
Водночас, аеропорт Грозного, а також аеропорти Беслана і Магаса, закриті через небезпеку атаки дронів.
Влучання дрона в Грозному - відео:
Наліт дронів на Чечню
Варто додати, що це не перші вибухи в Чечні. Так, у ніч на 2 грудня в Чечні жалілись на масовану атаку невідомих безпілотників. Атаки були зафіксовані у населених пунктах Гудермес та Ачхой-Мартан.
Що цікаво, дрони в Ачхой-Мартані влучили безпосередньо в будівлю, що належить ФСБ, після чого вона зайнялася.
Атака дронів на РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 5 грудня у Самарській області та в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. У Сизрані, ймовірно, був атакований великий НПЗ. У місті Темрюк під ударом опинився морський порт.
У ніч на 2 грудня в різних районах Краснодарської області РФ також гриміли вибухи. Місцеві жителі скаржилися на наліт безпілотників. Вибухи чули, зокрема, в Туапсе та Ільському, де розташовані порт і НПЗ.
Крім того, у ніч на 28 листопада дрони атакували російське місто Саратов. Місцеві жителі повідомляли, що чули близько десятка потужних вибухів у місті. Спалахнули пожежі.
Про джерело: ФСБ
Федеральна служба безпеки РФ - федеральний орган виконавчої влади, який займається державним управлінням у сфері забезпечення безпеки Росії, боротьби з тероризмом, захисту та охорони державного кордону, охорони внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної економічної зони, континентального шельфу та їхніх природних ресурсів. Координує контррозвідувальну діяльність.
ФСБ є основним правонаступником КДБ СРСР.
Належить до державних воєнізованих організацій, які мають право купувати бойову, ручну, стрілецьку та іншу зброю.
Керівництво діяльністю ФСБ Росії здійснюється президентом РФ.
