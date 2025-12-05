'Табуни' Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

Російські окупанти запустили ударні дрони з багатьох напрямків.

https://glavred.net/war/tabuny-shahedov-uzhe-nad-ukrainoy-pervye-drony-uzhe-vozle-kieva-10721408.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: 117 окрема важка механізована бригада, скріншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ запустила ударні дрони для атаки України

"Шахеди" вже долетіли до Києва, гримлять перші вибухи

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. "Шахеди" вже навіть долетіли до Києва.

"У Києві звучить повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА. Просимо киян прямувати до укриттів і перебувати там до закінчення повітряної тривоги", - пише КГВА.

відео дня

Повітряні сили ЗСУ також підтвердили, що в бік Києва з північного сходу летять ударні дрони.

РФ атакувала Україну "Шахедами" / фото: скріншот

У самому Києві вже чути роботу ППО.

Моніторингові канали попереджали про те, що росіяни можуть завдати по Україні масованих ударів. Київ також перебуває під загрозою. Монітори закликають українців реагувати на загрозу балістичних ударів із північного, північно-східного та інших напрямків.

"Існує кількісна загроза вильотів МіГ-31К. Рекомендую охоче реагувати на можливі загрози у зв'язку з вильотами МіГ-31К!" - йдеться в повідомленні.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Наразі в акваторію Чорного моря було виведено два підводні ракетоносії. Максимальний загальний залп може становити 12 крилатих ракет.

"У разі здійснення масованого нальоту, ворог може спробувати здійснити атаки на області сходу, центру. Не виключені й інші області інших частин країни. Загрози включно для Києва та агломерації (як правого так і лівого берега) + минулого Києво-Святошинського району, Білої Церкви", - йдеться в повідомленні.

Масована атака РФ - останні новини

Як писав Главред, Росія атакувала Україну дронами з пізнього вечора 28 листопада. Станом на 07:00 29 листопада повітряна тривога лунала по всій території України через ракетно-дронову атаку. Уранці в столиці прогриміла друга хвиля вибухів.

У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч у Харківській області.

У житлових будинках правого берега Києва через атаку знижено тиск води в системах водопостачання. Крім цього, внаслідок ворожої атаки без світла залишився Фастів.

Читайте також:

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 - радянський двомісний надзвуковий всепогодний надзвуковий винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх і великих висотах, вдень і вночі, в простих і складних метеоумовах, за умови застосування противником активних і пасивних радіолокаційних завад, а також помилкових теплових цілей. Група з чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є Міг-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред