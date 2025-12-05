В РФ потужні 'прильоти': Генштаб розкрив дані про наслідки ударів

Сили оборони України атакували критично важливий об'єкт для РФ.

В РФ прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 58 ОМПБр

Що відомо:

У РФ прогриміли вибухи

Сили оборони України вдарили по одному з найбільших хімічних підприємств

Українські захисники атакували російське підприємство ВПК, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України вдарили по одному з найбільших хімічних підприємств окупантів - "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ. Це сталося в ніч на 4 грудня.

Що відомо про завод

Цей завод відіграє критично важливу роль. Він є важливою складовою військово-промислового комплексу окупантів. На ньому в рік виготовляють понад 1 мільйон тонн аміаку та до 1,4 мільйона тонн аміачної селітри.

"Це робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Військові змогли вразити один з цехів виробництва, після чого там здійнялась пожежа.

Де ще лунали вибухи

Українські військові також вдарили по скупченню окупантів на полігоні біля Докучаєвська (окупована частина Донеччини). Втрати противника склали 60 військовослужбовці вбитими та пораненими.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Атаки на об'єкти РФ: що кажуть експерти

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Удари по РФ - останні новини

Варто зазначити, що ВНДІР-Прогрес уже не раз ставав метою атаки дронів. Як писав Главред, 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНДІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод ВНДІР-Прогрес.

26 листопада знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово призупиняв роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.

