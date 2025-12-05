Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший "мінус"

Марія Николишин
5 грудня 2025, 11:03
616
Синоптик сказав, що погода буде під впливом малорухомого антициклону.
Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший 'мінус'
Прогноз погоди на 6 та 7 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода на вихідних
  • Коли можливий туман

Погода в Україні на вихідних, 6-7 грудня, матиме антициклональний характер, тому істотних опадів не очікується. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, під впливом малорухомого антициклону над територією Східної Європи очікується суха погода на тлі підвищеного атмосферного тиску і слабкого вітру.

відео дня

"Україна перебуватиме на південно-західній периферії даного антициклону, тому в нашій країні пануватиме також стійка погода без опадів, місцями з поривчастим вітром і температурою трохи вищою за кліматичну норму", - зауважив він.

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший 'мінус'
Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 6 грудня

У суботу в західних регіонах України очікується хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -1...+4 градуси, вдень +2...+7 градусів, на Закарпатті +8...+10 градусів.

У північних регіонах країни переважатиме суха погода, без опадів під впливом антициклону. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градуси, вдень -1...+4 градуси.

У центральних областях на тлі антициклону прогнозується суха погода без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2…+3 градуси, вдень +1…+6 градусів.

У південній частині країни та у Криму передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +1...+6 градусів, вдень +4...+9 градусів, у Криму місцями +9...+11 градусів.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 градуси, в денний +1…+6 градусів.

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший 'мінус'
Погода 6 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 7 грудня

У неділю в західних регіонах очікується переважно хмарна і туманна погода, без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+4 градуси, вдень +2…+7 градусів.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -3...+2 градуси, вдень -1...+4 градуси.

У центральній частині України продовжиться період сухої антициклональної погоди. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У південних областях та Криму очікується вітряна погода, без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +1...+6 градусів, вдень +3...+8 градусів.

У східних регіонах України утримається погода без опадів на тлі антициклону. Температура повітря в нічний коливатиметься в діапазоні -2…+3 градуси, в денні години +1…+6 градусів.

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший 'мінус'
Погода 7 грудня / фото: meteoprog

Якою буде зима в Україні

В українському гідрометеорологічному центрі заявили, що зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями.

За їх словами, впродовж більшості днів холодного сезону спостерігатиметься відхилення середньої добової температури від норми.

Зокрема, температура може бути в діапазоні від 5 до 18 градусів морозу.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 5 грудня буде місцями дощовою та туманною.

Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що із 5-6 грудня очікується невелике похолодання. Але, за попередніми прогнозами, із 9 грудня температура повітря знову підвищиться.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що погода в Україні у перший тиждень грудня буде стійкою з температурою вище за норму.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода на вихідні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний

12:00Інтерв'ю
В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо

В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо

11:40Війна
Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший "мінус"

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший "мінус"

11:03Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Останні новини

12:04

"Університети" Михайла Поплавського": відбулася презентація книги актуально

12:03

Не просто так приносить дітям подарунки: ким насправді був Святий МиколайВідео

12:00

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний

11:53

У Києві відбудеться новорічний цирковий фестиваль "Королі Магії": дати, квитки та програма

11:50

Як Повня змінить долю 3 знаків зодіаку: на кого чекає успіх

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – СнєгирьовПісля Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
11:43

Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувалаВідео

11:40

В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо

11:34

Привітання з Новим роком у прозі: що написати, щоб зворушити до сліз друзів і колег

11:03

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший "мінус"

Реклама
11:02

"Новий Бахмут": розкрито, чим обернеться для Росії окпупація Покровська

10:56

Графіки не діють, в Україні почали аварійно вимикати світло

10:30

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня: Півням - напруга, Собакам - розрив

10:25

Розстріл беззбройного: окупанти стратили українського військовополоненого під Сіверськом

10:20

"Любов може згаснути": Аніта Луценко в сльозах зробила зізнання

10:20

Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

09:49

Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ

09:43

Олег Винник із дружиною "переробили" собі обличчя - який вони тепер мають вигляд

09:39

Яка країна, такі шоу: у РФ знімають програму про зірок-алкоголіків

09:24

В столиці Чечні лунали вибухи: дрон влучив в хмарочос біля будівлі ФСБВідео

09:12

РФ може відкрити новий фронт в Україні: Романенко сказав, яке місто під загрозою

Реклама
09:12

Гороскоп на завтра 6 грудня: Стрільцям - напруга, Овнам - винагорода

08:28

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:10

Ейфорія Кремля: на чому тримається логіка ПутінаПогляд

07:45

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і портВідео

06:59

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:10

Кремль озвучив дві позиції про переговориПогляд

05:50

Усе буде йти, як по маслу: ці знаки зодіаку доб'ються всіх своїх цілей в грудні

05:32

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секретВідео

05:15

"Закрилася в туалеті": Осадча розкрила скандальну витівку Світлани Лободи

04:32

20 секунд і можна їсти: кухар показав найкращий спосіб швидко почистити гранат

04:08

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

03:37

Хлорофітум буде пишним: секрет поливу, який дійсно працює

03:19

Чим полити новорічну ялинку, щоб вона не обсипалася: відповідь здивує

03:02

"Трохи співчуття": 81-річний батько Меган Маркл опинився в реанімації

02:41

Чому сковорідки липкі та жирні після миття: експерти розповіли, як відмити їх до блиску

02:10

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

01:56

Різкий сплеск активності на одному з напрямків: військовий попередив про загрозу

01:30

Вдруге наречена: Майлі Сайрус виходить заміж

01:19

Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

00:56

Як врятувати ялинку від осипання і продовжити аромат свята: дієві поради

Реклама
00:23

"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

00:15

В РФ потужні "прильоти": Генштаб розкрив дані про наслідки ударів

04 грудня, четвер
23:50

Переговори з командою Трампа: Зеленський розкрив головну мету зустрічі

22:53

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

22:42

"Вихід детектива НАБУ Магамедрасулова з-під арешту не означає його виправдання", - генеральний прокурор

22:16

Соломія Вітвіцька перенесла операцію - деталі

21:54

Федерація відреагувала різко: що загрожує Лискун після переходу до Росії

21:49

Іспанія побудувала аеропорт-привид: чому він не побачив жодного рейсу

21:39

16-річного сина популярного російського актора паралізувало

21:33

У Харкові прогриміла серія вибухів: зафіксовано "приліт" БпЛА в одному районі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти