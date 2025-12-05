Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший 'мінус'

Синоптик сказав, що погода буде під впливом малорухомого антициклону.

Прогноз погоди на 6 та 7 грудня / фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідних, 6-7 грудня, матиме антициклональний характер, тому істотних опадів не очікується. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, під впливом малорухомого антициклону над територією Східної Європи очікується суха погода на тлі підвищеного атмосферного тиску і слабкого вітру.

"Україна перебуватиме на південно-західній периферії даного антициклону, тому в нашій країні пануватиме також стійка погода без опадів, місцями з поривчастим вітром і температурою трохи вищою за кліматичну норму", - зауважив він.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 6 грудня

У суботу в західних регіонах України очікується хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -1...+4 градуси, вдень +2...+7 градусів, на Закарпатті +8...+10 градусів.

У північних регіонах країни переважатиме суха погода, без опадів під впливом антициклону. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градуси, вдень -1...+4 градуси.

У центральних областях на тлі антициклону прогнозується суха погода без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2…+3 градуси, вдень +1…+6 градусів.

У південній частині країни та у Криму передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +1...+6 градусів, вдень +4...+9 градусів, у Криму місцями +9...+11 градусів.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 градуси, в денний +1…+6 градусів.

Погода 6 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 7 грудня

У неділю в західних регіонах очікується переважно хмарна і туманна погода, без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+4 градуси, вдень +2…+7 градусів.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -3...+2 градуси, вдень -1...+4 градуси.

У центральній частині України продовжиться період сухої антициклональної погоди. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У південних областях та Криму очікується вітряна погода, без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +1...+6 градусів, вдень +3...+8 градусів.

У східних регіонах України утримається погода без опадів на тлі антициклону. Температура повітря в нічний коливатиметься в діапазоні -2…+3 градуси, в денні години +1…+6 градусів.

Погода 7 грудня / фото: meteoprog

Якою буде зима в Україні

В українському гідрометеорологічному центрі заявили, що зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями.

За їх словами, впродовж більшості днів холодного сезону спостерігатиметься відхилення середньої добової температури від норми.

Зокрема, температура може бути в діапазоні від 5 до 18 градусів морозу.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 5 грудня буде місцями дощовою та туманною.

Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що із 5-6 грудня очікується невелике похолодання. Але, за попередніми прогнозами, із 9 грудня температура повітря знову підвищиться.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що погода в Україні у перший тиждень грудня буде стійкою з температурою вище за норму.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

