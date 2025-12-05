Рус
"Трохи співчуття": 81-річний батько Меган Маркл опинився в реанімації

Анна Підгорна
5 грудня 2025, 03:02
10
Герцогиня Сассекська ігнорує Томаса Маркла протягом кількох років.
Меган Маркл, Томас Маркл
Меган Маркл сім'я - Томас Маркл потрапив до реанімації / колаж: Главред, фото: instagram.com/aseverofficial, Скріншот 7News Spotlight

Читайте більше:

  • Що сталося з батьком Меган Маркл
  • Як старші сестра і брат герцогині відреагували на госпіталізацію батька

3 грудня на Філіппінах був екстрено госпіталізований 81-річний Томас Маркл - батько Меган Маркл. Чоловікові зробили операцію, він зараз перебуває в реанімації. На нього чекає ще одна процедура з видалення тромбу.

Про це виданню Daily Mail повідомив Томас Маркл-молодший - брат герцогині Сассекської. "Я відвіз батька в лікарню недалеко від нашого будинку, де йому зробили різні обстеження, і лікарі сказали, що його життя перебуває в безпосередній небезпеці. Нас на швидкій з увімкненими сиренами доправили в набагато більшу лікарню в центрі міста. Моєму батькові зробили екстрену операцію. Я прошу всіх людей у всьому світі помолитися за нього", - заявив він.

відео дня

Про самопочуття Томаса Маркла також висловилася його старша донька Саманта: "Він сильна людина, але йому багато чого довелося пережити. Я молюся, щоб він був достатньо сильний, щоб пережити і це. Мій батько переніс два інфаркти, інсульт і землетрус. Я сподіваюся, що він зможе впоратися з цим".

У 2018 році Томас Маркл за кілька днів до весілля Меган з принцом Гаррі переніс два серцеві напади, у 2022-му - обширний інфаркт, після якого у нього віднялася мова.

Меган Маркл обірвала зв'язки з батьком, сестрою і братом майже сім років тому. Томас Маркл ніколи не бачив своїх онуків Арчі та Лілібет, і завжди мріяв поспілкуватися з малюками до своєї смерті. "Моє єдине бажання - щоб Меган проявила до батька трохи співчуття. Він буквально бореться за своє життя", - прокоментував цю ситуацію Томас Маркл-молодший після госпіталізації батька. Меган Маркл зберігає мовчання про те, що відбувається з її татом.

Меган Маркл із дітьми
Меган Маркл з дітьми / instagram.com/meghan

Меган Маркл - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.

Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".

Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

