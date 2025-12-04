Рус
Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Маріна Фурман
4 грудня 2025, 11:40оновлено 4 грудня, 12:17
605
Нова вартість на окремі тарифні плани діятиме уже з 18 грудня.
Телефон, гривна, мобильная связь
"Киїівстар" змінює вартість тарифних планів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Мобільний звʼязок від "Київстар" дорожчає
  • Підвищення цін зумовлене зростанням вартості на електроенергію для підприємств

Популярний мобільний оператор "Київстар" змінює вартість тарифних планів. У компанії пояснюють, що таке рішення ухвалили для того, щоб забезпечити стабільну роботу мережі та надалі надавати якісні послуги. Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

Оновлені тарифи почнуть діятимуть уже з 18 грудня.

відео дня

"З 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців — деяких контрактних та бізнес-тарифів", - йдеться в повідомленні.

З 18 грудня на українців чекають наступні зміни у вартості тарифних планів:

  • Love UA База: зі 150 грн зросте до 200 грн/місяць;
  • Love UA Безлім 2024: з 225 грн зросте до 300 грн/місяць;
  • Love UA Пісня 2024: з 250 грн зросте до 300 грн/місяць;
  • Love UA Світло 2024: з 200 грн зросте до 260 грн/місяць;
  • Love UA Світло 2024 (з суперсилою Економія): зі 150 грн зросте до 200 грн/місяць;
  • Love UA Свобода 2024: зі 125 грн зросте до 190 грн/місяць.

Для абонентів доступні наступні контрактні пропозиції:

  • Старт Контракт 175 грн/міс: 25 гігабайтів, 200 хвилин на інші мережі, безліміт в мережі, одна суперсила;
  • Базовий Контракт 250 грн/міс: 50 гігабайтів, 250 хвилин на інші мережі, безліміт в мережі, одна суперсила.

У компанії пояснюють, що підняття цін на тарифні плани зумовлене зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години здорожчала на 60%.

До того ж, через відключення світла істотно збільшилася потреба в паливі для генераторів і логістики.

"У листопаді 2025 року обсяги споживання палива зросли більш ніж у 7,5 раза, порівняно з літнім періодом. Такі витрати є критично важливими, аби цілодобово підтримувати стабільність мережі", - повідомили в компанії.

Тарифи для українців - новини за темою

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року Нова пошта змінить тарифи на низку послуг. Для окремих категорій доставки запроваджуються нові ціни та доплати. Компанія пояснила, що оновлює тарифи з урахуванням логістичних витрат і більшої деталізації послуг.

Раніше повідомлялося, що чимало українців цікавляться, чи зміняться тарифи на комунальні послуги з грудня. Главред розповів, що буде з цінами на воду, газ та електроенергію впродовж першого місяця зими.

Крім цього, з 1 січня 2026 року українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Попри те, що тариф найімовірніше залишиться незмінним, загальна сума у квитанції може змінитися.

Про джерело: Київстар

ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні.

12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

Зустріч у Москві та "бажання" Путіна: Трамп вперше прокоментував переговори

