Переговори щодо мирної угоди: в ОП сказали, чи готова Росія завершити війну

Марія Николишин
4 грудня 2025, 20:05оновлено 4 грудня, 20:51
Подоляк каже, що завдяки війні Кремль має можливість постійно провокувати Європу.
Який результат переговорів США та РФ

Головне із заяви Подоляка:

  • Росія намагається продовжувати війну та імітувати переговори
  • Путін досі не відмовився від своєї основної мети – поразка України
  • Лідери ЄС не дозволять завершити війну на російських умовах

2 грудня Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирної угоди. Однак ці переговори нічого суттєво не змінили. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу.

За його словами, США мають намір швидко завершити війну, Європа та Україна ідуть на зустріч такій позиції, але Росія затягує час.

"Росія намагається продовжувати війну та імітувати переговори. Путін досі не відмовився від своєї основної мети – буцімто, війна має завершитись тотальною поразкою України. Крім того, завдяки війні Кремль має можливість постійно провокувати Європу", - наголосив він.

Подоляк зазначив, що Путін зараз хоче прибрати суб'єктність не лише нашої країни, а й країн Європи.

"Щодо зустрічі Путіна з представниками Трампа, то сам Ушаков вийшов і сказав, що вони нічого не розбирали, що вони говорили, що сам переговорний процес – це добре. Наша ж делегація відпрацювала окремо кожен пункт", - додав він.

Радник голови ОП говорить, що зараз Вашингтон має вирішити, що робити, адже Україна з Європою готові до прогресу у переговорах, Росія – ні.

Крім того, він зауважив, що європейські лідери не дозволять завершити війну на російських умовах.

Мирний план Трампа – думка експерта

Президент Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко сказав, що "мирний план" США є просто спробою Дональда Трампа збити градус напруги в США та спробувати заробити собі чергові бали для отримання Нобелівської премії миру.

"Це не мирний план, а запрошення Путіна через певний час повторити війну. Але тоді вже Європа буде ціллю, і війна, про яку всі говорять, зазначаючи, що вона "ось-ось десь вибухне", справді матиме місце", - наголосив він.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов сказав, що Путін зупинить війну тільки тоді, коли зрозуміє, що в нього фізично немає ресурсів для продовження агресії.

Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславськи вважає, що війна Росії проти України може завершитись до кінця 2025 року або до березня 2026-го.

Водночас, третій президент незалежної України Віктор Ющенко заявив, що країну-агресорку Росію ніколи не зупинити миром. Він зауважив, що ключовою "зброєю" українців є національний дух. І тільки він може допомогти здолати Росію та по-справжньому перемогти у війні проти неї.



Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

війна в Україні Михайло Подоляк новини України війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа





