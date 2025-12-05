Рус
Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ

Марія Николишин
5 грудня 2025, 09:49
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ
Викриття злочинної групи / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • НАБУ викрило злочинну групу
  • Ймовірно, її очолює народна депутатка України
  • Нардепка Ганна Скороход сказала, що у її помешканні проводяться слідчі дії

НАБУ та САП спільно викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Про це повідомили у пресслужбі антикорупційного бюро 5 грудня.

"НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці обіцяють надати усі деталі у справі згодом.

Згодом парламентарка від депутатської групи "За майбутнє" Ганна Скороход у Facebook повідомила, що зараз у її помешканні проводяться слідчі дії.

"Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: бачу в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", - заявила вона.

НАБУ - останні новини України

Як повідомляв Главред, 28 листопада НАБУ і САП проводили обшуки у Андрія Єрмака. Слідчі дії були санкціоновані та здійснювалися в рамках розслідування.

Як відомо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему серед українських посадовців, пов’язану з державним підприємством "Енергоатом". Організація отримувала від контрагентів "Енергоатому" від 10 до 15% від вартості контрактів.

Наразі НАБУ намагається повернути бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, якого підозрюють в організації корупційної схеми.

Про джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

