Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ

Коротко:
- НАБУ викрило злочинну групу
- Ймовірно, її очолює народна депутатка України
- Нардепка Ганна Скороход сказала, що у її помешканні проводяться слідчі дії
НАБУ та САП спільно викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Про це повідомили у пресслужбі антикорупційного бюро 5 грудня.
"НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні.відео дня
Правоохоронці обіцяють надати усі деталі у справі згодом.
Згодом парламентарка від депутатської групи "За майбутнє" Ганна Скороход у Facebook повідомила, що зараз у її помешканні проводяться слідчі дії.
"Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: бачу в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", - заявила вона.
Як повідомляв Главред, 28 листопада НАБУ і САП проводили обшуки у Андрія Єрмака. Слідчі дії були санкціоновані та здійснювалися в рамках розслідування.
Як відомо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему серед українських посадовців, пов’язану з державним підприємством "Енергоатом". Організація отримувала від контрагентів "Енергоатому" від 10 до 15% від вартості контрактів.
Наразі НАБУ намагається повернути бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, якого підозрюють в організації корупційної схеми.
Про джерело: НАБУ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.
