Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

НАБУ викрило злочинну групу

Ймовірно, її очолює народна депутатка України

Нардепка Ганна Скороход сказала, що у її помешканні проводяться слідчі дії

НАБУ та САП спільно викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Про це повідомили у пресслужбі антикорупційного бюро 5 грудня.

"НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні. відео дня

Правоохоронці обіцяють надати усі деталі у справі згодом.

Згодом парламентарка від депутатської групи "За майбутнє" Ганна Скороход у Facebook повідомила, що зараз у її помешканні проводяться слідчі дії.

"Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: бачу в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", - заявила вона.

Як повідомляв Главред, 28 листопада НАБУ і САП проводили обшуки у Андрія Єрмака. Слідчі дії були санкціоновані та здійснювалися в рамках розслідування.

Як відомо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему серед українських посадовців, пов’язану з державним підприємством "Енергоатом". Організація отримувала від контрагентів "Енергоатому" від 10 до 15% від вартості контрактів.

Наразі НАБУ намагається повернути бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, якого підозрюють в організації корупційної схеми.

