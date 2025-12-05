'Новий Бахмут': розкрито, чим обернеться для Росії окпупація Покровська

Окупація Покровська матиме для Росії руйнівні наслідки через колосальні втрати та виснаження людських ресурсів, зазначив Снєгирьов.

https://glavred.net/front/novyy-bahmut-raskryto-chem-obernetsya-dlya-rossii-okpupaciya-pokrovska-10721471.html Посилання скопійоване

Чим обернеться для Росії окпупація Покровська / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Про що сказав Снєгирьов:

Окупація Покровська стане для росіян "пірровою перемогою"

Ворог у боях за Покровськ втратив більше військ, ніж вермахт у війні з Польщею

Росіяни втрачають більше військових, ніж можуть мобілізувати

Окупація російськими військами міста Покровськ на Донеччині стане для ворога "пірровою перемогою" з огляду на значні втрати серед особового складу окупаційних військ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За словами Снєгирьова, самі російські військові вже проводять паралелі з Бахмутом і визнають, що масштаби їхніх втрат не відповідають отриманим результатам. Лише за два останні місяці на Покровському напрямку армія РФ втратила понад 20 тисяч людей — приблизно стільки ж, скільки Вермахт втратив під час окупації Польщі у Другу світову війну.

відео дня

"Росія втратила в боях за одне місто, за Покровськ, стільки ж людей, скільки німецькі війська – в боях за всю територію Польщі", - вказав він.

Він також зазначив, що нинішні втрати Росії перевищують її мобілізаційні можливості. За даними колишнього президента РФ, у січні–листопаді контракт підписали 330 тисяч громадян, тоді як, за оцінками британської розвідки, за цей самий період втрати особового складу сягнули 353 тисяч. Це свідчить про серйозні проблеми Росії з людським ресурсом.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація в Покровську - думка експерта

Як писав Главред, найбільше боєзіткнень зараз фіксується в районі Покровська, де обстановка залишається вкрай напруженою та ризиковою. Доставлення необхідних ресурсів до Мирнограда значно ускладнене, що створює серйозні логістичні труднощі. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук.

Він зазначив, що Покровськ перетворився на велику "сіру" зону, де тривають пошуково-штурмові операції та очищення міських кварталів від противника. Російські війська активно користуються поганою видимістю через густий туман і намагаються закріпитися на окремих ділянках місцевості

"Вони намагаються створювати пропагандистські наративи, аби максимально тиснути як на українське суспільство і бійців, так і на європейську спільноту. Ситуація в самому Покровську є доволі напруженою, але є чітке розуміння хто і де стоїть", – додав майор.

Ситуація на фронті - що відомо про бої за Покровськ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українським військам наразі бракує оперативних резервів для відновлення контролю над Покровськом. Крім того, ворог зібрав на Покровському напрямку військове угрупування чисельністю близько 150 тисяч військових. Про це зазначив військово-політичний аналітик і співзасновник ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Бої за Покровськ не припиняються. Сили оборони продовжують контролювати північні райони міста. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що українські підрозділи в районах Покровська та Мирнограда стримують окупантів, не дозволяючи їм сформувати ударні групи та здійснювати обхід цих населених пунктів.

Поширені німецьким виданням Bild заяви про повний контроль військ Росії над Покровськом не відповідають дійсності. Ситуація залишається напруженою, бої тривають. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред