Різкий сплеск активності на одному з напрямків: військовий попередив про загрозу

Військові повідомляють про зростання активності противника та можливу загрозу місту.

Командування Сил оборони готує заходи через збільшення загрози для Краматорська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська активізувалися в напрямку Малинівки

Відстань від Краматорська до лінії бойового зіткнення – близько 16 км

Активність противника зростає, загроза для міста збільшується

Російські окупаційні війська значно активізувалися в районі населеного пункту Малинівка на Донеччині. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс", автор Телеграм-каналу "Офіцер".

Загроза для Краматорська

За його словами, Краматорський напрямок поступово набуває стратегічного значення.

"Активність противника на ділянці в напрямку Малинівки різко зросла. Відстань від Краматорська до лінії бойового зіткнення становить близько 16 км, що в нинішніх умовах недостатньо для повного захисту міста від деструктивних наслідків війни", – зазначив військовий.

Він додав, що справжні наміри ворога ще потребують уточнення: чи це спроба загострити ситуацію на Сіверському напрямку, чи підготовка до руху на Краматорськ.

"Незалежно від мотивів, збереження такої тенденції може поставити перед командуванням питання оборони міста, і відповідні заходи мають бути передбачені", – підкреслив "Алекс".

Що готує Кремль - думка експерта

За оцінкою військового експерта Івана Тимочка, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, дії Кремля свідчать про підготовку нового етапу наступальних операцій проти України. На його думку, збільшення призову на строкову службу та активніше залучення резервістів є свідомою стратегією Москви для нарощування мобілізаційного потенціалу.

"Росія посилено готується до подальших наступів. Резервістів викликають на збори без чітко визначених термінів, а масштаби строкового призову стрімко зростають", – зазначив Тимочко.

Експерт підкреслює, що паралельно Кремль інтенсифікує фінансування нових загонів так званих "добровольців" і доручає місцевій владі шукати додаткові ресурси для їх утримання. За його словами, ці заходи свідчать про намір Росії посилити тиск на українські позиції та створити резерви для майбутніх операцій.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Крім того, у РФ почали залякувати українців нібито підготовкою до наступу на Чернігів. Глава Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко прямо заявив, чого насправді добивається ворог.

Нагадаємо, що аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

