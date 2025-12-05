Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

Нікітюк продемонструвала свої сили на рингу.

https://glavred.net/starnews/mama-na-sporte-lesya-nikityuk-zanyalas-opasnym-hobbi-10721414.html Посилання скопійоване

Леся Нікітюк новини - яким спортом займається ведуча / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Стисло:

Леся Нікітюк обрала для себе новий спорт

Вона показала, як займається з тренером

Українська ведуча Леся Нікітюк у червні вперше стала мамою. Під час вагітності вона зберігала фізичну активність, тому досить швидко прийшла у форму після пологів.

І сьогодні Нікітюк продовжує вдосконалюватися. Наприклад, ведуча вирішила спробувати свої сили в боксі.

відео дня

У своєму блозі в Instagram Леся показала, як відпрацьовує удари та стрибки з тренером. Новий для зірки спорт розвиває не тільки витривалість, а й координацію рухів, швидкість реакції та силу.

Леся Нікітюк новини - яким спортом займається ведуча / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк новини - яким спортом займається ведуча / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк новини - яким спортом займається ведуча / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про те, що Олег Винник змінився до невпізнання. Сьогоднішня зовнішність артиста сильно відрізняється від того, якою вона була ще кілька років тому.

Також стала відома справжня позиція Софії Ротару, яка не дає інтерв'ю з початку повномасштабної війни в Україні. Олексій Суханов стверджує, що на це у співачки є поважні причини.

Читайте також:

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред