Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

Анна Підгорна
5 грудня 2025, 01:19
4
Нікітюк продемонструвала свої сили на рингу.
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк новини - яким спортом займається ведуча / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Стисло:

  • Леся Нікітюк обрала для себе новий спорт
  • Вона показала, як займається з тренером

Українська ведуча Леся Нікітюк у червні вперше стала мамою. Під час вагітності вона зберігала фізичну активність, тому досить швидко прийшла у форму після пологів.

І сьогодні Нікітюк продовжує вдосконалюватися. Наприклад, ведуча вирішила спробувати свої сили в боксі.

відео дня

У своєму блозі в Instagram Леся показала, як відпрацьовує удари та стрибки з тренером. Новий для зірки спорт розвиває не тільки витривалість, а й координацію рухів, швидкість реакції та силу.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк новини - яким спортом займається ведуча / фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк новини - яким спортом займається ведуча / фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк новини - яким спортом займається ведуча / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про те, що Олег Винник змінився до невпізнання. Сьогоднішня зовнішність артиста сильно відрізняється від того, якою вона була ще кілька років тому.

Також стала відома справжня позиція Софії Ротару, яка не дає інтерв'ю з початку повномасштабної війни в Україні. Олексій Суханов стверджує, що на це у співачки є поважні причини.

Читайте також:

Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Леся Нікітюк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

00:23Війна
В РФ потужні "прильоти": Генштаб розкрив дані про наслідки ударів

В РФ потужні "прильоти": Генштаб розкрив дані про наслідки ударів

00:15Війна
Переговори з командою Трампа: Зеленський розкрив головну мету зустрічі

Переговори з командою Трампа: Зеленський розкрив головну мету зустрічі

23:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Останні новини

01:19

Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

00:56

Як врятувати ялинку від осипання і продовжити аромат свята: дієві поради

00:23

"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

00:15

В РФ потужні "прильоти": Генштаб розкрив дані про наслідки ударів

04 грудня, четвер
23:50

Переговори з командою Трампа: Зеленський розкрив головну мету зустрічі

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – СнєгирьовПісля Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
22:53

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

22:42

"Вихід детектива НАБУ Магамедрасулова з-під арешту не означає його виправдання", - генеральний прокурор

22:16

Соломія Вітвіцька перенесла операцію - деталі

21:54

Федерація відреагувала різко: що загрожує Лискун після переходу до Росії

Реклама
21:49

Іспанія побудувала аеропорт-привид: чому він не побачив жодного рейсу

21:39

16-річного сина популярного російського актора паралізувало

21:33

У Харкові прогриміла серія вибухів: зафіксовано "приліт" БпЛА в одному районі

21:16

Мають знати усі водії: з якими номерними знаками не можна їхати за кордон

21:07

Безліч країн оголосили бойкот "Євробаченню" - причина

20:52

Не всі горщики підходять: експертка розповіла, куди не варто садити орхідеїВідео

20:31

Страва, від якої всі ахнуть: справжній шедевр замість картоплі по-селянськиВідео

20:20

Гороскоп на сьогодні 5 грудня: Близнюкам - випробування, Водоліям - сюрприз

20:05

"Укренерго" анонсувало суттєве зменшення відключень світла: коли чекати

20:05

Переговори щодо мирної угоди: в ОП сказали, чи готова Росія завершити війну

20:02

Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня

Реклама
19:53

Під час візиту до Ірландії літак Зеленського переслідували невідомі дрони - ЗМІ

19:52

Водіям загрожує штраф до 7500 грн: до чого тут вікна

19:36

Мороз і штормовий вітер: синоптики назвали дату різкого похолодання

19:33

Ще один рак у королівській родині: кому поставили діагноз

19:27

"РФ готується до наступу на Чернігів": що насправді відбувається і чи є загроза

19:22

Ризики курсового хаосу в Україні: банкір назвав вартість долара з 8 грудня

19:10

Кремль пропонує переговори: Путін неочікувано назвав "шлях виходу з конфлікту"

19:00

Наступні цілі Путіна після Покровська: за які міста скоро візьметься РосіяПогляд

18:28

Загроза нависла над трьома містами: відомі наступні цілі росіян на фронті

18:28

Ніколи не буде здоровий: актриса "Доярки з Хацапетівки" рятує сина

18:13

Який мед найкращий для здоров'я: експерт пояснив, чи можна його гріти

18:07

Леся Нікітюк забрала сина і поїхала подалі – причина

17:51

Росія ставить ультиматум - у Зеленського готують важливе рішення щодо переговорів

17:44

У Херсоні росіяни обстріляли перинатальний центр, коли лікарі приймали пологи

17:40

Шарф, який прикрасить будь який образ: дизайнер назвав наймоднішу новинку зимиВідео

17:31

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

17:26

Холод не пройде: як самостійно утеплити металопластикові вікна

17:16

Діда Мороза змалювали з потвори: справжня історія символу Нового рокуВідео

16:37

"Я в жалю": Катерина Бужинська вразила шанувальників гучними словами

16:33

Головування Кіпру в ЄС: Зеленський зробив важливу заяву щодо членства України

Реклама
16:26

Новий курс валют на 5 грудня: що буде з доларом та євро

16:12

Авіакомпанії готуються відновити рейси до України: названо ймовірні терміни

16:10

Чоловік роками зберігав вдома унікальну цінність, думаючи що це золото

16:05

Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

16:04

"Мене ненавидить": Григорій Решетник поскандалив з учасницею "Холостяка"

15:53

"Лікар мені заборонив": Сумська озвучила діагноз, який змінив її життя

15:46

"США можуть зрадити Україну": Spiegel опублікував розмову лідерів ЄС із Зеленським

15:40

Як не зіпсувати посуд: експерти назвали 10 речей, які не можна мити у посудомийці

15:32

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

15:25

10-річна представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 зробила серйозну заявуВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти