Федерація відреагувала різко: що загрожує Лискун після переходу до Росії

Софія Лискун ухвалила рішення змінити громадянство та продовжити кар’єру під прапором Росії.

Федерація України негайно виключила Лискун зі складу національної збірної / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Софія Лискун змінила громадянство на російське

Федерація України виключила її зі складу збірної

Лискун втратила всі здобуті за Україну медалі та звання

Українська спортсменка зі стрибків у воду Софія Лискун ухвалила рішення змінити громадянство на російське та продовжити спортивну кар’єру під пропагандистським прапором

Федерація України зі стрибків у воду різко відреагувала на це рішення. У заяві організації йдеться:

"Федерація України зі стрибків у воду висловлює глибоке обурення та рішуче засуджує дії спортсменки національної збірної Софії Лискун, яка, не повідомивши тренерський штаб, Федерацію чи Міністерство молоді та спорту України, ухвалила рішення про зміну громадянства. Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені."

Федерація повідомила, що на позачерговому засіданні Виконавчого комітету ухвалено одноголосне рішення про виключення Лискун зі складу національної збірної та позбавлення всіх звань і нагород, отриманих під егідою Федерації.

"Федерація України зі стрибків у воду також звернеться до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до зазначеної спортсменки спортивний карантин відповідно до чинних міжнародних норм. Ми залишаємо за собою право ініціювати додаткові заходи згідно з законодавством України та внутрішніми регламентами Федерації, щоб унеможливити подібні випадки надалі. Честь виступати під державним прапором України – це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати," – зазначили у Федерації.

Досягнення Лискун у складі збірної України

Зауважимо, що Лискун у складі збірної України здобула 11 медалей на рівні чемпіонатів Європи та одну на чемпіонаті світу.

Реакція влади та Міністерства молоді та спорту

Раніше на рішення спортсменки відреагували президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та Міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Міністр заявив:

"Ми зробимо все, щоб вона взагалі не змогла виступати на міжнародних змаганнях за Росію. Я вважаю, що це зрада, і ми точно будемо вимагати від Міжнародної федерації тотальної дискваліфікації Лискун. Ми будемо діяти в правовій площині. І я впевнений, що на цьому вона закінчила спортивну кар'єру," – сказав Бідний в інтерв’ю Чемпіону.

