РФ може відкрити новий фронт в Україні: Романенко сказав, яке місто під загрозою

Анна Ярославська
5 грудня 2025, 09:12
Атака на Київ малоймовірна, але Чернігів - реальна мета.
Російські військові, Ігор Романенко
Росія може готувати наступ на Чернігів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред

Коротко:

  • РФ нарощує сили і може відкрити ще один фронт
  • Можливий напрямок удару - Чернігів, а не Київ
  • Україна будує оборону, але ризики залишаються

Країна-агресор Росія нарощує сили і може готуватися до відкриття нового фронту на півночі України. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

За його словами, обговорення можливого повторного удару з території Білорусі ведуться давно. Однак якщо раніше у РФ не було достатніх ресурсів, то зараз ситуація змінилася, передає ТСН.

Романенко зазначає, що повторення сценарію лютого 2022 року зі спробою штурму Києва видається менш вірогідним, проте удар по Чернігову вже не можна виключати.

"Росіяни планували сформувати 12 нових дивізій. За словами генерала Сирського, 4 дивізії вже сформовано, процес триває. А дивізія - це не тільки люди, а й озброєння, техніка, боєприпаси", - підкреслив експерт.

На цьому тлі війська РФ можуть накопичити достатньо сил, щоб почати вторгнення з північного напрямку.

За його словами, у Чернігівській області тривали роботи з будівництва оборонних рубежів і фортифікацій. Але експерт зазначає, що вони також будувалися на Дніпропетровщині та в Запорізькому напрямку, але ворог просувається в цих зонах і робить це досить високими темпами.

"Тому загроза такого плану Путіна є. Питання в тому, за скільки і коли росіяни зберуть необхідні війська для можливої реалізації таких дій", - резюмував Романенко.

Чи загрожує Чернігову небезпека: що кажуть у РНБО

У РФ почали залякувати українців нібито підготовкою до наступу на Чернігів. Голова Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко заявив, чого насправді домагається ворог.

За його словами, росіяни навмисно поширюють такі наративи, використовуючи їх як частину когнітивної операції проти України. Ворог хоче посилити тиск на Україну і затягнути процес за допомогою США.

"Мета - додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії "перемагати скрізь на фронті", - пише Коваленко.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про формування так званої санітарної зони в прикордонних північних регіонах України, проте реальні можливості для посилення бойових дій на цьому напрямку у ворога відсутні. Як розповів військовий експерт Владислав Селезньов, усі доступні сили ворог уже залучив до бойових дій.

Чи буде наступ РФ на Чернігів: думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що спроба нового наступу росіян з території Білорусі за аналогією з Сумською областю малоймовірна, але можлива.

За його словами, треба спостерігати, який російський контингент накопичується на території Білорусі.

"Те, що Білорусь була, є і буде зоною небезпеки для України, є фактом. Поки Лукашенко при владі, поки Білорусь продовжує залишатися залежною від Росії, і поки на білоруській території перебуває російський контингент, нехай зараз і незначний - близько 2 тисяч особового складу, Білорусь буде потенційною загрозою для нас", - зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, у потенційної загрози завжди є певний рівень, як в американців - код жовтий, код червоний, код синій, код зелений тощо. Рівень загрози з боку Білорусі зараз для нас жовтий.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

новини Чернігова війна в Україні новини України війна Росії та України
