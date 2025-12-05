"Закрилася в туалеті": Осадча розкрила скандальну витівку Світлани Лободи

Ви дізнаєтеся:
- Лобода вирішила вплинути на голосування шоу "Голос Діти"
- Як вона намагалася це зробити
Зірка українського телебачення Катерина Осадча, яка була ведучою відомого талант-шоу "Голос Діти", згадала про скандальну витівку однієї з тренерок проєкту - Світлани Лободи. Як розповіла Катерина у своєму Instagram, співачка намагалася вплинути на голосування вельми незвичайним способом.
Лобода наполягала на тому, що її підопічний мав виступати у фіналі останнім. Артистка була впевнена, що це допоможе учаснику краще запам'ятатися аудиторії і зібрати більше глядацьких голосів. Щоб домогтися бажаного розподілу виступів, Світлана пішла на скандальний крок.
"Фінал першого сезону "Голосу. Діти". У фіналі троє дітей. Тренери - Олег Скрипка, Світлана Лобода і Тіна Кароль. Останньою має виступати дівчинка з команди Олега Скрипки. І Світлана Лобода вирішує, що останньою має виступати вона. І нічого не придумує кращого, як зачинитися в туалеті. Їй треба виходити на сцену, а Свєта не виходить із вбиральні", - розповіла Осадча.
Артистці зрештою вдалося наполягти на своєму, і у фіналі її вихованець справді виступив останнім. Однак це не допомогло йому перемогти в шоу - план Лободи провалився.
"Вона таки домоглася того, що виступила останньою зі своїм хлопчиком. Усі вважають, що якщо ти виступаєш останнім, то тебе краще запам'ятовує глядач і в тебе більше шансів на перемогу. Але перемогла дівчинка Олега Скрипки Аня Ткач. Тактика не спрацювала", - резюмувала ведуча.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що лікарі поставили відомій українській актрисі Ользі Сумській діагноз, який значно вплинув на її життя. У проєкті Людмили Шупенюк зірка розповіла, як у неї знайшли проблеми зі здоров'ям.
Також принц Вільям порушив важливе королівське правило під час візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Принц Уельський знайшов спосіб показувати свою любов і підтримку дружині, яка нещодавно вийшла в ремісію після раку.
Вас може зацікавити:
- Галкін, який світиться, зробив нове зізнання в коханні
- Радикальні зміни: Олег Винник змінився до невпізнаваності
- 10-річна представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 зробила серйозну заяву 10-річна представниця України на Дитячому Євробаченні-2025
Про персону: Світлана Лобода
Світлана Лобода - українська співачка, авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочого поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-те місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "До біса любовь", "Родной" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред