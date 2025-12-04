Переговори з командою Трампа: Зеленський розкрив головну мету зустрічі

Україна прагне конструктивно співпрацювати з усіма партнерами для досягнення достойного та стабільного миру.

https://glavred.net/war/peregovory-s-komandoy-trampa-zelenskiy-raskryl-glavnuyu-cel-vstrechi-10721402.html Посилання скопійоване

Українські переговорники продовжують зустрічі у США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Screenshot / suspilne.media

Коротко:

Українські переговорники продовжують зустрічі з командою Трампа

Мета – отримати дані про візит американської делегації до Росії

Зеленський наголосив на готовності до будь-якого розвитку подій

Українські переговорники продовжують переговори у США з командою президента Дональда Трампа, щоб дізнатися результати візиту американської делегації до Росії.

Про це 4 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що основне завдання українських представників – отримати повну інформацію про переговори США з Росією та зрозуміти, які аргументи використав президент РФ Володимир Путін, щоб затягнути війну та чинити тиск на Україну.

Основне завдання української делегації

"Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та тиснути на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна буде "максимально конструктивно" працювати з усіма партнерами для настання достойного миру.

"Тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми розуміємо, що для цього зараз і надалі потрібна підтримка партнерів", – додав Зеленський.

Яка ціль Трампа на переговорах - думка експерта

Президенту США Дональду Трампу важливий не сам процес переговорів, а конкретний політичний результат. Водночас він може погодитися на рамкові домовленості, які фактично не матимуть практичного змісту. Таку думку висловив політичний експерт, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

За його словами, цілком можливо ухвалення комюніке без реальних гарантій і з невиконуваними положеннями — фактично декларації намірів, під яку підпишуться всі сторони. Трамп при цьому подасть це як завершення війни та власну дипломатичну перемогу, подібно до того, як раніше оголошував про "успішне завершення" конфліктів у Таїланді, Камбоджі та інших регіонах.

"Насправді ці війни не закінчилися, досі тривають перестрілки в цих регіонах і на цих фронтах глобальної війни", — пояснив Кулик.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, між США та Росією щодо завершення війни в Україні поки що не дав відчутних результатів. Як зазначає The New York Times, Росія стикається з низкою труднощів, які впливають на хід війни, однак жодна з них не забезпечує США вирішальної переваги на переговорах.

Крім того, в Офісі президента підтвердили, що сьогодні українські переговорники секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов вирушать до Флориди для переговорів з американською делегацією щодо умов завершення війни. Про це у Facebook повідомив радник керівника ОП та член переговорної делегації зі США Олександр Бевз.

Нагадаємо, що на початку цього тижня лідери Франції та Німеччини під час телефонної розмови за участю ключових європейських країн та України висловили серйозні побоювання, що США можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем щодо потенційної мирної угоди.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

