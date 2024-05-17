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У Пентагоні відповіли, чи може Україна бити по РФ американською зброєю

Анна Ярославська
17 травня 2024, 09:29
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У Міноборони США не змінили своєї позиції щодо застосування Україною зброї, яку надає США в рамках військової допомоги.
Сабріна Сінгх, Путін, ракета
У Пентагоні відповіли, чи може Україна бити по РФ американською зброєю / Колаж: Главред, фото: defense.gov, ua.depositphotos.com

Україна може застосовувати американську зброю лише в межах своєї території, а не для ударів по території країни-агресора РФ. Про це сказала прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, у Міноборони США не змінили своєї позиції щодо застосування Україною зброї, яку надає США в рамках військової допомоги.

"Ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію", - сказала Сінгх під час брифінгу.

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Представниця Пентагону додала, що США зробили свої прохання з цього приводу "досить публічними".

Сінгх зазначила, що глава Пентагону Ллойд Остін у своїх розмовах з українським міністром оборони Рустемом Умеровим обговорює, як найкраще використати надані кошти.

"І ми вважаємо, що це (має бути) в межах української території", - додала вона.

"Бавовна" в Росії та окупованому Криму 17 травня - останні новини

У ніч на 17 травня в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи.

У Новоросійську місцеві жителі нарахували 33 безпілотники і понад 35 вибухів. За їхніми словами, безпілотники атакували місцевий порт і нафтобазу.

У Туапсе Краснодарського краю також прогриміли вибухи - там атакований НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа, яку нібито вже локалізовано. Місцеві жителі повідомляють про перебої зі зв'язком.

У Пентагоні відповіли, чи може Україна бити по РФ американською зброєю
НПЗ Росії - карта / Інфографіка Главреда ​

У ніч на 17 травня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Севастополі та Балаклаві частково зникло світло. Окупаційна влада Севастополя повідомила про відбиття атаки БпЛА і морських дронів.

У Міноборони країни-агресора РФ заявили, що вночі окупанти відбивали "атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу і безекіпажних катерів". Загалом нібито знищено понад сотню дронів.

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