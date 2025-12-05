Розстріл беззбройного: окупанти стратили українського військовополоненого під Сіверськом

Російські військові вбили полоненого просто на порозі будинку.

https://glavred.net/war/rasstrel-bezoruzhnogo-okkupanty-kaznili-ukrainskogo-voennoplennogo-pod-severskom-10721462.html Посилання скопійоване

Окупанти розстріляли українського військовополоненого / Колаж: Главред, фото: t.me/DeepStateUA, УНІАН

Коротко:

Росіяни розстріляли українського військовополоненого

Страта відбулася у Свято-Покровському

Убивство беззбройних полонених належить до тяжких злочинів

Військові армії РФ розстріляли українського військовополоненого. Чергову страту беззбройного захисника України скоєно у Свято-Покровському поблизу Сіверська.

Як повідомляє моніторинговий канал Deep State, на відео, опублікованому противником, штурмова група окупантів бере в полон солдата Сил Оборони, який виходить з укриття з піднятими руками. Одразу після виходу він отримує чергу з автомата і падає на порозі будинку.

відео дня

"Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію в Сіверську", - ідеться в повідомленні.

Карта t.me/DeepStateUA

Зазначимо, розстріл військовополонених є прямим порушенням Женевських конвенцій 1949 року. Згідно з третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, забороняються будь-які акти, що призводять до їхньої смерті або ставлять їхнє здоров'я під серйозну загрозу. Убивство військовополонених кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Правоохоронці розслідують 48 справ про розстріли українських військовополонених на Донбасі

Станом на початок грудня 2025 року правоохоронці розслідують 48 справ за фактами розстрілу полонених із числа службовців Сил оборони України. Йдеться про страти військовими країни-агресора в Донецькій області.

Як розповів в інтерв'ю Укрінформу керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький, окупанти навмисне страчують українських захисників, порушуючи норми Женевських конвенцій та демонструючи "показову зневагу до людського життя".

Із загальної кількості розслідуваних нині справ заочно підозри отримали двоє громадян Росії.

Що відомо про публічні випадки страт військових ЗСУ

Як писав Главред, 19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського району представники ЗС РФ взяли в полон 5 військовослужбовців ЗСУ. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата.

Також у листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району росіяни оточили та взяли в полон військовослужбовця ЗСУ. Один з окупантів зв'язав йому руки, а інший завдав кілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли. Прокуратура почала розслідування злочину.

Крім того, російські окупаційні сили, ймовірно, розстріляли двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя Запорізької області.

Російські окупанти жорстоко стратили українського військовополоненого, прив'язавши його до мотоцикла. Відповідне відео з'явилося в мережі 1 липня. Кадри з дрона поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов "Осман".

У березні цього року в соцмережах поширилося відео з імовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На кадрах було видно щонайменше 5 імовірно вбитих військовополонених.

17 лютого росіяни, ймовірно, розстріляли українських військовополонених. Відповідне відео злочину поширювалося в соцмережах. На відео чутно, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред