Окупанти змінили тактику в Вовчанську: місцевих жителів вбивають і допитують в підвалах

Російські окупанти почали брати у полон і допитувати цивільних місцевих мешканців у місті Вовчанськ Харківської області.
Про це розповів очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що відомо про утримування окупантами в підвалах близько 40 людей.
"Окупанти вистрілили в голову людині літнього віку, поки та намагалася врятуватися. Усіх, хто був разом із загиблим, окупанти взяли у полон. Нам також відомо, що в цих приміщеннях, підвалах утримується близько 40 осіб. Їх допитують. Деякі допитувачі називають себе працівниками ФСБ", – сказав він.відео дня
Також Болвінов зазначив, що російські загарбники змінили тактику у Вовчанську. Окупанти не випускають місцевих мешканців з північної частини міста, яку станом на цей час контролюють.
"Полонених вони залишають у приміщенні, яке знаходиться дуже близько до штабу окупантів", – додав він.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
Ситуація у Вовчанську – останні новини
Раніше повідомлялося, що у Вовчанську окупанти почали "полювання" на українців. У північній частині міста Вовчанська на Харківщині, де йдуть активні бойові дії, військові країни-агресорки Росії почали брати цивільних мешканців у полон, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
У Bild повідомили, що окупанти захопили лікарню прямо в центрі Вовчанська. Напередодні ЗС РФ увійшли у північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу, повідомляє видання.
Також повідомлялося, що росіяни вдарили "касетками" по місцю евакуації під Вовчанськом – цілилися у волонтерів. Противник продовжує порушувати міжнародне право, бʼючи касетними снарядами по цивільному населенню.
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