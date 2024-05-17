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Окупанти змінили тактику в Вовчанську: місцевих жителів вбивають і допитують в підвалах

Альона Вороніна
17 травня 2024, 09:19
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Літнього чоловіка загарбники вбили пострілом у голову, коли він намагався врятуватися втечею. Окупанти утримують у підвалах і допитують близько 40 людей.
Российские военные, Волчанск
Окупанти вбивають і допитують місцевих мешканців у Вовчанську/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, ДСНС України в Харківській області

Російські окупанти почали брати у полон і допитувати цивільних місцевих мешканців у місті Вовчанськ Харківської області.

Про це розповів очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що відомо про утримування окупантами в підвалах близько 40 людей.

"Окупанти вистрілили в голову людині літнього віку, поки та намагалася врятуватися. Усіх, хто був разом із загиблим, окупанти взяли у полон. Нам також відомо, що в цих приміщеннях, підвалах утримується близько 40 осіб. Їх допитують. Деякі допитувачі називають себе працівниками ФСБ", – сказав він.

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Також Болвінов зазначив, що російські загарбники змінили тактику у Вовчанську. Окупанти не випускають місцевих мешканців з північної частини міста, яку станом на цей час контролюють.

"Полонених вони залишають у приміщенні, яке знаходиться дуже близько до штабу окупантів", – додав він.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуація у Вовчанську – останні новини

Раніше повідомлялося, що у Вовчанську окупанти почали "полювання" на українців. У північній частині міста Вовчанська на Харківщині, де йдуть активні бойові дії, військові країни-агресорки Росії почали брати цивільних мешканців у полон, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Bild повідомили, що окупанти захопили лікарню прямо в центрі Вовчанська. Напередодні ЗС РФ увійшли у північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу, повідомляє видання.

Також повідомлялося, що росіяни вдарили "касетками" по місцю евакуації під Вовчанськом – цілилися у волонтерів. Противник продовжує порушувати міжнародне право, бʼючи касетними снарядами по цивільному населенню.

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