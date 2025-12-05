Вдруге наречена: Майлі Сайрус виходить заміж

Для "Ханни Монтани" це буде другий шлюб.

Майлі Сайрус чоловік - співачка виходить заміж за Макса Морандо / колаж: Главред, фото: instagram.com/mileycyrus

Першого грудня з'явилися чутки про заручини Майлі Сайрус і Макса Морандо

Пізніше зірка підтвердила, що виходить заміж за музиканта

Американська співачка, акторка та авторка пісень Майлі Сайрус готується вдруге піти під вінець. Зірка підтвердила, що її обранець, музикант і продюсер Макс Морандо, зробив їй пропозицію руки і серця.

Про це Сайрус розповіла на шоу "Доброго ранку, Америка". Заручини відбулися під час спільної поїздки в Азію, і, схоже, були цілковитою несподіванкою для Майлі.

"Мене нелегко здивувати, тому що я люблю контролювати будь-яку ситуацію, але я повністю розслабилася і, чесно кажучи, була дуже, дуже, дуже здивована", - цитує співачку видання ВВС. Пара разом вже чотири роки.

До слова, чутки про заручини Сайрус і Морандо з'явилися після їхнього спільного виходу на червону доріжку прем'єри третьої частини фільму "Аватар". На пальці Майлі красувалася каблучка, яка згодом виявилася обручкою.

Майлі Сайрус заручена з музикантом Максом Морандо після 4 років побачень. pic.twitter.com/oNRfWJj4BC - Pop Crave (@PopCrave) 2 грудня 2025 року.

Про персону: Майлі Сайрус Майлі Сайрус - американська співачка, авторка пісень і акторка. Виступаючи одразу в кількох жанрах, включно з поп, хіп-хопом, кантрі, роком та експериментальною музикою, останнім часом її виконанню характерна фірмова хрипота в поєднанні з контральто. П'ять альбомів, записаних Сайрус, очолили американський чарт Billboard 200, а загалом до нього увійшло тринадцять платівок артистки, що є одним із найкращих результатів серед жінок у 21 столітті. Її особисте життя, імідж, поведінка і перформанси викликають суперечки і широке висвітлення в ЗМІ по всьому світу. На 66-й щорічній церемонії вручення нагород Греммі співачка була удостоєна двох премій за пісню "Flowers" - у категоріях "Найкращий запис року" і "Найкраще сольне поп-виконання", повідомляє Вікіпедія.

