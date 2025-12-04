Рус
Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Ангеліна Підвисоцька
4 грудня 2025, 15:32
Деякі бурі будуть такими сильними, що негативно вплинуть на самопочуття.
Україну атакують сильні магнітні бурі / Фото: згенеровано АІ (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну в грудні атакують кілька магнітних бур. Вони будуть дуже затяжними і дуже сильними, що може позначитися на здоров'ї. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

Країна була під впливом магнітної бурі ще з найпершого дня зими. Тоді вона була слабкою, після чого був один день затишшя. У середу, 3 грудня, почалася нова буря. Вона вдарила відразу з 4-бальною потужністю, але вже наступного дня зросла до п'яти балів. Очікується, що 6 грудня магнітна буря опуститься до 4-х балів, а 7-8 грудня стане 3-бальною і опуститься до мінімуму.

12 грудня влупить ще один геомагнітний шторм. Вона почнеться з потужності 3 бали, а наступного дня одразу стане п'ятибальною. 14 грудня вона стане 4-бальною, після чого опуститься до трьох балів.

Після одного дня затишшя Україна знову опиниться під впливом неймовірно затяжної та сильної магнітної бурі. З 17 до 20 грудня включно вона протримається на рівні трьох балів. Після цього магнітна буря стане 4-бальною. З 22 грудня буря різко зросте до п'яти балів. На такому рівні вона протримається до 26 грудня включно. 27 грудня вона опуститься до чотирьох балів, після чого опуститься до мінімуму і закінчиться.

Календар магнітних бур на грудень / інфографіка: Главред

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляють, що 5 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 129 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку, тому цього дня їм потрібно бути обережними.", - йдеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.






Тарас Тополя зробив рішучу дію в розлученні з дружиною - деталі

10:14

Ексречник Генштабу ЗСУ сказав, коли Путін припинить війну

10:08

Не все так барвисто, як кажуть в США: в Україні оцінили успіх мирних переговорів

