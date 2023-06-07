"Завезли десятки тонн вибухівки": РФ підірвала ГЕС через слабкість Заходу – Гончар

РФ вирішила піти на радикальний крок, відчуваючи наближення поразки у війні проти України. Але цей крок став можливим через те, що Захід показав свою слабкість.

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Слабкість Заходу стала однією з причин, чому РФ наважилася підірвати Каховську ГЕС, вважає Гончар/ колаж: Главред, фото: Telegram, Главред

Країна-агресорка Росія не побачила реакції західних держав на інцидент з безпілотником у Чорному морі і ситуацію з ракетою, яка пролетіла майже через усю Польщу – країну-члена НАТО. Відсутність реакції західних країн на такі дії РФ у країні-агресорці витлумачили як прояв слабкості з боку Заходу. Саме тому у ситуації наближення військової поразки на полі бою в Україні російські окупанти наважилися на радикальний крок – підірвати греблю Каховської гідроелектростанції.

Але це був не імпульсивний крок – загарбники продумували такий план уже упродовж тривалого часу і довго готувалися до його реалізації. Про це розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду.

Російські загарбники довго готувалися до підриву греблі Каховської ГЕС. Для цього потрібно було привезти і встановити там дуже багато вибухівки, зазначає експерт.

"Росіяни готувалися до цього, бо для того, щоб підірвати дамбу Каховської ГЕС, недостатньо прийти і поставити кілька мін. Туди завезли як мінімум десятки тонн вибухівки, які треба було розмістити. І не просто взяти десь і покласти, бо тоді б зірвало б тільки верхню частину, тим паче, що ми бачимо глибокі ушкодження", – розповів Гончар.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) – український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія. У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі – спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року – член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Він нагадав, що ще на початку квітня цього року була інформація про мінування колектора подачі води до системи охолодження Запорізької атомної електростанції. Тому очевидно, що окупанти готувалися до реалізації такого сценарію заздалегідь.

При цьому окупанти зараз намагаються звинуватити Україну у тому, що це нібито вона зруйнувала греблю Каховської ГЕС. РФ робить усе можливе, щоб поширити таку дезінформацію.

"Зараз вони його (продуманий наперед сценарій – ред.) запустили, і судячи з інформаційної кампанії, яку вони паралельно розгортають, звинувачуючи Україну – це абсурд, бо в нас немає тих ракет, які можуть завдати таких руйнувань. Та й в росіян їх немає, якщо не брати до уваги ядерні ракети. Але саме таким абсурдом росіяни зараз заповнюють простір, і говорять, що відмашку на застосування удару проти Каховської ГЕС нібито дав міністр закордонних справ Великої Британії Клеверлі, що теж є абсурдом. Але оскільки росіяни заповнюють ефір цією дезінформацією, це лише підтверджує факт того, що вони готувалися до цього", – розповів Гончар.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. При цьому голова компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

На правобережжі Херсонської області відбувалася евакуація місцевих мешканців, у той час як на окупованому росіянами лівобережжі Херсонщини українці залишились наодинці з катастрофою. Там склалася критична ситуація, окупанти не проводили евакуацію.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО було узгоджено комплекс заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Також Україна скликала засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося пізно ввечері 6 червня за київським часом.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Тим часом Міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що у Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Повідомлялося, що фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. У той же час у NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

Дивіться відео, що політичний діяч та публіцист Андрій Піонтковський розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС і спробу РФ натиснути на Захід:

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