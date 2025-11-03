Рус
Орбан готує "енергетичну угоду" для Трампа: в ЗМІ дізналися, що вона передбачає

Дар'я Пшеничник
3 листопада 2025, 21:36
Угорщина готова поглибити американську ядерну співпрацю у сферах малих модульних реакторів та зберігання палива.
Орбан повезе до Вашингтона енергетичну угоду / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Угорщина хоче запропонувати США енергетичну угоду
  • Орбан прагне збалансувати залежність від російських ресурсів, зміцнивши партнерство зі США

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує представити президенту США Дональду Трампу спеціальну енергетичну ініціативу під час офіційного візиту до Вашингтона, запланованого на 7 листопада. Як повідомляє Index, Будапешт уже сформулював пропозицію, що має стати центральною темою переговорів.

За словами джерел в угорському уряді, питання енергетики стане "найчутливішою темою" зустрічі. Угорщина проситиме Вашингтон врахувати, що через "історичні, географічні та технічні" обставини країна не здатна оперативно відмовитися від імпорту російської нафти та газу.

Натомість Будапешт готовий активізувати співпрацю з США у сфері ядерної енергетики. Зокрема, йдеться про розвиток малих модульних реакторів, а також технологій зберігання палива та паливних елементів. Як зазначають співрозмовники Index, саме ядерна енергетика розглядається як перспективний напрямок двосторонньої взаємодії.

Угорський уряд, за даними джерел, прагне укласти не лише енергетичну, а й геополітичну угоду, яка дозволить зберегти доступ до російських ресурсів, водночас посилюючи стратегічне партнерство зі США.

За словами співрозмовників видання, після запровадження американських санкцій проти "Лукойлу" компанія почала згортати міжнародну діяльність і продавати активи. В уряді Угорщини визнають, що прямий вплив цього рішення на країну мінімальний, однак регіон може зіткнутися зі змінами у логістиці постачання.

У Вашингтоні, за словами джерел, сторони мають намір реалізувати два взаємозалежні завдання: забезпечити енергетичну стабільність Угорщини та паралельно розширити участь Сполучених Штатів у ключових галузях - атомній енергетиці та газовому секторі.

Орбан - інфографіка
Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

Що Орбан насправді може запропонувати США - думка експерта

У інтерв'ю Главреду аналітик та експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус зазначив, що у Орбана просто немає карт для розмови з Трампом.

"Йому нічого запропонувати натомість, щоб переконати знизити тиск на Росію. Тому можна з високою часткою впевненості сказати, що візит Орбана до Вашингтона закінчиться нічим", - наголосив він.

Експерт додає, що у випадку, якщо ситуація розвивалася б інакше, вже були б зафіксовані або витоки інформації з американської сторони, або тріумфальні заяви самого Орбана про "перемогу".

Заяви Орбана про Україну - новини за темою

Нещодавно Орбан заявив, що Україна може розпастись як держава і вона вже "втратила суверенітет". При цьому він цинічно наголосив на тому, що Україна існує нібито лише завдяки допомозі Заходу.

Пізніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга різко відреагував на слова Віктора Орбана. Він назвав його пропутінським і закликав його позбутися залежності від російських енергоносіїв.

Раніше Главред повідомляв, що Віктор Орбан заявив нібито про "вирішену долю" України. За його словами, після завершення війни країну поділять на три зони — російську, демілітаризовану та західну.

