Фламінго вже летять по росіянах - який 'реванш' готує Кремль та чого чекати українцям

Україна нарощує темпи виробництва українських ракет, до кінця року очікується перехід до їх масового виготовлення, зазначив президент Зеленський.

Україна вже б'є по росіянах Фламінго, що відомо / Колаж: Главред

Росіяни готують реванш на одному з напрямків фронту. Ситуація в Покровську залишається складною в місті тривають бої. Водночас, є плани про повну зачистку Куп’янська від російських окупаційних військ. Про це повідомив під час брифінгу, який транслював Офіс президента України.

Главред зібрав основні заяви Зеленського щодо війни та переговорів.

Новий наступ РФ – яка ситуація на фронті

Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Куп’янську триває операція із зачистки міста від залишків російських окупантів. За його словами, у місті все ще перебуває близько 60 військових противника.

"Ми все зачистимо. Дати визначено, вони були на Ставці. Ділитися цією інформацією поки не будемо", - сказав він, коментуючи ситуацію в Куп’янську.

Дивіться відео заяв Зеленського про ситуацію на фронті:

Президент також наголосив, що російські війська намагаються зробити реванш після втрати ініціативи на Добропільському напрямку в Донецькій області.

"Добропілля - не просто. Наша операція триває. Головком сказав, що десь 2,5-3 кілометри на півдні вони ще зачистили. Зачистили, але розуміє Росія, що там програла ініціативу повністю, і розуміємо, що вони готують реванш. Це зрозуміло за перехопленнями, що вони накопичують війська. За всіма ознаками розуміємо", - повідомив Зеленський.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Окремо Зеленський зупинився на ситуації поблизу Покровська, зазначивши, що ворог останнім часом не досяг жодних успіхів. За його словами, близько 30% усіх бойових дій нині припадає саме на район Покровська, де російські війська застосовують до половини всіх керованих авіаційних бомб.

Президент підкреслив, що українським захисникам доводиться діяти в надзвичайно складних умовах, адже в місті залишається від 260 до 300 російських військових. У самому Покровську діє 425-й окремий штурмовий полк Збройних сил України, який несе основне бойове навантаження на цьому напрямку.

На інших ділянках фронту ситуація суттєво не змінилася. Зокрема, на Лиманському напрямку спостерігається стабілізація обстановки, на Краматорському та в районі Костянтинівки тривають бої без помітних змін, а на Новопавлівському напрямку українські військові продовжують протистояти ворогу у шести населених пунктах.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Європейський план закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заперечив існування узгодженого "мирного плану з 12 пунктів" і зазначив, що твердження про участь Росії в таких перемовинах не відповідають дійсності.

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання", - сказав Зеленський.

Він висловив здивування з приводу заяв про можливу присутність російської сторони за столом переговорів, підкресливши, що наразі жоден європейський лідер чи президент США не здатен змусити Москву брати участь у діалозі.

Глава держави також наголосив, що будь-які майбутні ініціативи щодо мирного врегулювання повинні обговорюватися за участі Сполучених Штатів Америки, оскільки без їхньої політичної та військової підтримки перехід до дипломатичного етапу є неможливим.

"Наша позиція наступна: зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов, жодного плану чіткого на столі поки що готового немає", - зазначив Зеленський.

Удари по Росії ракетами Фламінго і не тільки

Зеленський повідомив, що в Україні йдуть успішні темпи виробництва ракет і до кінця року очікується вихід на масове виробництво.

"Ми застосовуємо на сьогодні вже нові ракети, такі як Фламінго і Рут. Я вам не скажу, яку кількість", - сказав він.

Фламінго / Інфографіка: Главред

Президент повідомив, що в України є комплекси Нептун у кількох модифікаціях — звичайні та Довгі Нептуни, які добре проявили себе в бою.

Дивіться відео про бойове застосування ракет Фламінго:

"Останній місяць ми говорили про те, щоб комунікувати дуже детально наші ракети, а також дрони-ракети, такі як "Паляниця", такі як Пекло, такі як Рута, такі як Фламінго. Що з цього ракети, а що з цього ракети-дрони детально казати не буду. Я думаю, що абсолютно всі в Україні, слава Богу, що в Росії, також вже бачили за підсумками останнього місяця-двох масовані відповіді на російські атаки по їх енергетичному сектору, який заробляє гроші на цю війну проти нас", - резюмує він.

Нептун / Інфографіка: Главред

Дивіться відео заяви Зеленського про далекобійні удари по Росії:

Збільшення заробітної плати військовим

Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових умов для українських військовослужбовців, зокрема запровадження контрактної армії, оновлених контрактів і підвищення заробітної плати. За його словами, Міністерство оборони спільно з урядом та Міністерством фінансів працює над створенням системи контрактів, які передбачатимуть терміни служби від одного до п’яти років.

"Є хороші сигнали щодо підвищення заробітної плати для військовослужбовців", – запевнив Зеленський.

Конкретні суми виплат поки що не визначені, але над фінансовим обґрунтуванням уже триває робота, аби забезпечити прозоре фінансування й продемонструвати партнерам послідовність у підходах. Президент наголосив, що формується цілісна матриця майбутніх контрактів, яку планують презентувати публічно.

Щодо підвищення зарплат військовим Зеленський зауважив, що у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 2,8 трильйона гривень, і влада прагне максимально спрямувати ці кошти на потреби оборонного сектору.

Перехід України на контрактну армію

Крім того, Зеленський висловився про впровадження в Україні контрактної армії.

"Ми робимо все, щоб наша армія в жодному разі не зменшувалась. (…) Що стосується контрактів – це буде стосуватися контрактної армії. Ми би дуже хотіли, щоб багато людей, які отримали навички під час війни, героїчні особи (ті, хто захоче залишитися в армії), з мобілізаційного статусу змогли перейти на контракт", – пояснив президент.

Володимир Зеленський / Фото: скріншот

Україна готова почати експорт зброї

Президент зазначив, що цього року Україна планує відкрити два представництва, які займатимуться продажем надлишкової зброї та продукції, виготовленої в межах спільного виробництва. Йдеться про створення двох "експортних столиць" — у Берліні та Копенгагені, де вже досягнуто домовленостей як на рівні компаній, що беруть участь у ко-продакшені, так і міждержавних структур.

Зеленський вказав на те, що метою цих ініціатив є залучення додаткових коштів для фінансування виробництва дефіцитного озброєння всередині країни. Координацію контрактів із країнами ЄС доручено раднику президента Олександру Камишіну. Паралельно триває співпраця з державами Близького Сходу та Сполученими Штатами.

"Команда Сполучених Штатів Америки щодо Drone-deal на наступному тижні буде в Україні", - наголосив Зеленський.

Яку зброю буде експортувати Україна

Україна готова в майбутньому продавати зброю на експорт, але певні зразки залишаються критично необхідними для оборони країни.

За словами Зеленського, не вся техніка підлягає експорту — деякі види нам потрібні перш за все самим. Він вказав, що є надлишок морських дронів, їх удвічі більше, ніж Україні наразі використовує, є виробництво артилерійських систем та іншої зброї, що має експортний потенціал, проте для цього потрібне фінансування.

Зеленський також наголосив, що справедливо було б, якби партнери повністю профінансували виробництво дефіцитних зразків, а вже виготовлену продукцію розподіляли навпіл — деякі країни навіть готові передати свою частку Україні.

"Тобто діють такі лояльні відносини, що вони просто вірять в Україну і переживають. Але, безумовно, ми розуміємо, що це буде їхня половина", - пояснив президент.

Чи реально влаштувати блеакут у Москві ракетами Фламінго - думка експерта

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, у України є достатні сили й засоби, щоб знеструмити столицю навіть без використання ракет Tomahawk. Про це він заявив в інтерв'ю Главреду.

Він додає, що без Tomahawk це складніше через потужну ППО Москви — два "кільця" протиповітряної оборони, які важко прорвати, проте завдання здійсненне, особливо за застосування систем типу "Фламінго", "Паляниця" та "Пекло".

Ракети українського виробництва і дальність їх ураження / Інфографіка: Главред

Жданов вказує на те, що якщо задіяти їх разом, можна забезпечити масштабне відключення електропостачання, тим більше що більшість підстанцій, які живлять Москву, розташовані за межами міста. У відповідь у Росії заявили про намір глушити мобільний зв’язок і відключати інтернет РЕБ-амуніцією, щоб ускладнити роботу українських дронів.

"Загалом, блекаут у Москві абсолютно реальний. З Tomahawk його влаштувати набагато простіше, швидше й ефективніше. Але і без них Україна впорається і може це зробити навіть сьогодні", - резюмував він.

