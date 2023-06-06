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Сидять на дахах: на лівобережжі Херсонщини українці залишились наодинці з катастрофою

Аліна Дембіцька
6 червня 2023, 22:57 оновлено 6 червня, 22:57
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Наразі на окупованому лівому березі Херсонської області критична ситуація, підкреслив заступник голови ОП.
Алексей Кулеба
На лівобережжі Херсонщини українці залишились наодинці з катастрофою / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупаційні війська після підриву Каховської ГЕС кинули на призволяще українців із тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Кулеба, наразі на окупованому лівому березі Херсонської області критична ситуація.

"Окупанти не надають людям допомогу. Містяни сидять на дахах будинків та чекають, щоб їх врятували", - зазначив Кулеба.

Заступник голови Офісу президента розповів, що російські окупанти не організовують евакуацію, люди залишились наодинці з катастрофою.

"Це російський злочин проти людей, природи і самого життя", - наголосив Кулеба.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

Загалом є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких перебуває під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш через понад півдоби від здійснення росіянами теракту на Каховській ГЕС відреагував на цей військовий злочин. Проте у своїй заяві він описав наслідки теракту досить загально і ні разу не згадав про те, що це саме російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Дивіться відео про те, як ЗСУ дадуть відповідь агресору через підрив Каховської ГЕС:

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