Розвідники знищили важливі об'єкти російської ППО в Криму: деталі операції

Розвідники вдарили по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф".

Знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е / колаж: Главред, фото: скріншот, uk.wikipedia.org

Коротко:

Знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е

Знищено обладнання системи енергозабезпечення пункту управління С-400

Українські розвідники знищили чергові об'єкти протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У ніч з 1 на 2 листопада майстри Департаменту активних дій ГУР МО України атакували чергові дороговартісні об'єкти системи протиповітряної оборони московитів у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні. відео дня

Розвідники розповіли, що внаслідок удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", що перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Також фахівці ГУР успішно вразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек" російської окупаційної армії.

Нагадаємо, Главред писав, що бійці ГУР МО і ССО провели кілька складних операцій, спрямованих на припинення залізничного сполучення на напрямках Орел-Курськ і Санкт-Петербург-Псков.

Раніше в ГУР повідомили, що на території Кемеровської області РФ вибухнув автомобіль, у якому перебував Веніамін Мазжерін - підполковник спецпідрозділу ОМОН "Оберіг" Росгвардії. Він був причетний до воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами в Київській області.

Напередодні також у Ленінградській області Росії на залізничній ділянці між станціями "Строганово" і "Мшинська" стався вибух колії, внаслідок якого зійшов з рейок локомотив і вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж.

