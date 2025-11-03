Розвідники знищили важливі об'єкти російської ППО в Криму: деталі операції

Коротко:
- Знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е
- Знищено обладнання системи енергозабезпечення пункту управління С-400
Українські розвідники знищили чергові об'єкти протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"У ніч з 1 на 2 листопада майстри Департаменту активних дій ГУР МО України атакували чергові дороговартісні об'єкти системи протиповітряної оборони московитів у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
Розвідники розповіли, що внаслідок удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", що перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.
Також фахівці ГУР успішно вразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек" російської окупаційної армії.
Дивіться відео знищення ППО окупантів у Криму
Операції ГУР на території Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що бійці ГУР МО і ССО провели кілька складних операцій, спрямованих на припинення залізничного сполучення на напрямках Орел-Курськ і Санкт-Петербург-Псков.
Раніше в ГУР повідомили, що на території Кемеровської області РФ вибухнув автомобіль, у якому перебував Веніамін Мазжерін - підполковник спецпідрозділу ОМОН "Оберіг" Росгвардії. Він був причетний до воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами в Київській області.
Напередодні також у Ленінградській області Росії на залізничній ділянці між станціями "Строганово" і "Мшинська" стався вибух колії, внаслідок якого зійшов з рейок локомотив і вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж.
