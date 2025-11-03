Змови та бунти: чому в Туреччині страчували за вживання кави

Султан Мурад IV заборонив публічне вживання кави через побоювання, що така практика може провокувати соціальний розбрат і заворушення.

У Туреччині за публічне вживання кави карали смертною карою / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Султан побоювався, що в кав'ярнях народжуватимуться змови і бунти

Мусульманам заборонено вживати в їжу "чорні або горілі" продукти

Культура кав'ярень зараз поширена і популярна по всьому світу, проте так було зовсім не завжди. Наприклад, у Туреччині за публічне вживання кави карали смертною карою. У 1633 році султан Мурад IV заборонив публічне вживання кави, тобто кав'ярні не могли більше працювати. Про це пише Аtlas Obscura.

Султан Мурад IV заборонив публічне вживання кави через побоювання, що така практика може провокувати соціальний розбрат і заворушення. Ймовірно, він вважав, що ризик такий великий, що порушників потрібно негайно стратити.

Зокрема, султан побоювався, що в кав'ярнях народжуватимуться змови та бунти. Однак каву забороняли в Туреччині й з інших причин.

Наприклад, султан Сулейман Пишний також забороняв каву. Проте тоді це обґрунтовувалося релігійними переконаннями, адже мусульманам заборонено вживати в їжу "чорні або горілі" продукти, проте всі ці заборони не спрацювали і зараз Туреччина асоціюється саме з кавою та специфічним методом її приготування.

Новини про каву

Вам може бути цікаво:

Що таке кава по-турецьки? Кава по-турецьки - це метод приготування нефільтрованої кави. Він занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини Туреччини. Основи приготування кави по-турецьки полягають у зануренні меленої кави в гарячу воду на тривалий час, щоб розчинити ароматні сполуки.

