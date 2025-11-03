Куди підуть росіяни після окупації Покровська - названо основні напрямки

У разі захоплення Покровська російські війська отримають стратегічну перевагу та можуть продовжити наступ на кількох напрямках, вказує аналітик.

Куди підуть росіяни після окупації Покровська - експерт попередив про загрозу

Покровська операція стала ганьбою для росіян

В разі окупації Покровська війська РФ зможуть почати наступальні дії на всіх напрямках

В разі окупації російськими окупаційними військами Покровська ворог може розвинути наступ в усі можливі напрямки, зокрема йдеться про Дніпропетровську область, Добропілля та Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Коваленко вважає, що російська армія зовсім не переймається власним приниженням.

Експерт вказує на те, що у нормальній цивілізованій армії за такі провали могли б відправити у відставку чи навіть притягнути до відповідальності найвищих посадовців, натомість у РФ таких як Білоусов можуть нагородити, а Герасимова підвищити.

Проте головне — не зосереджуватися на цьому, адже попри ганебні втрати і провальну операцію, якщо росіяни все ж візьмуть під контроль Покровськ, то це, на думку Коваленка, стане першим фактично виконаним оперативно-тактичним завданням з часу окупації Авдіївки.

"І це варто оцінювати з точки зору того, що дасть росіянам захоплення Покровська. А це дасть їм великий логістичний вузол і можливість рухатися і в напрямку на Дніпропетровщину по павлоградській трасі М-30, і на північ, тобто на Добропілля, і на північний схід, тобто на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тобто після захоплення Покровська росіяни можуть рухатися в усі боки, на всі сторони світу. На жаль, це якраз оперативно-тактична перемога нашого ворога", - резюмує він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Покровську - думка експерта

Як писав Главред, у Покровську тривають запеклі вуличні бої — російські війська намагаються закріпитися в місті. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, окупанти перебувають у місті у значній кількості та пересуваються невеликими групами. Залізниця ділить Покровськ на дві частини: меншу північну та більшу південну. У південній частині постійно тривають бої, ворог активно рухається. Противник також присутній і на півночі міста, де ситуація залишається напруженою. Попович наголосив, що хоча росіяни ще не повністю закріпилися в усіх районах, їхня постійна присутність може свідчити про спроби невдовзі утримати позиції.

Покровськ новини - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові продовжують операцію із зачистки Покровська на Донеччині від російських окупантів. Водночас у Мирнограді ситуація залишається напруженою, але контрольованою, повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними партизанського руху "Атеш", у тимчасово окупованому Мангуші російські війська облаштували на місцевому м’ясокомбінаті імпровізований морг, де нині зберігають тіла ліквідованих окупантів, загиблих на Покровському напрямку.

Російські сили продовжують спроби утримати позиції в Покровську та встановити повний контроль над містом. За словами військовослужбовця 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь", групи противника присутні майже в усіх районах і кварталах міста.

