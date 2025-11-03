Пройшов крізь пекло фронту, а загинув на плацу: ракета вбила брата відомого журналіста

Внаслідок ракетного удару по плацу у глибокому тилу загинув 43-річний Володимир "Знахар" Святненко.

Загинув Володимир Святненко / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот з відео

Російські окупанти вбили брата журналіста ТСН Дмитра Святненка - Володимира "Знахаря" Святненко. Він пройшов крізь пекло на різних напрямках фронту, але загинув на плацу в глибокому тилу. Про це особисто розповів журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Святненко воював з 2023 року. Він був пілотом FPV у батальйоні безпілотних систем 35-ї бригади морської піхоти.

"Мого брата вбили в суботу (1 листопада 2025 року - ред.). Він воював із 23-го. Пройшов ад у Кринках, Курахово, Мар'янка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб Нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась", - наголосив Дмитро Святненко. відео дня

Він додав, що брат був справжнім воїном. Він пройшов шлях від "матроса протитанкіста" до пілота дронів. Він виносив поранених та навіть рятував побратимів. Святненко стверджує, що його брата ставили у зразок іншим.

"Був першим хто почав літати на оптиці. Він вчив і мотивував побратимів... Врешті решт, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся. В суботу його вбили", - пише Дмитро.

На момент загибелі Володимиру було 43 роки.

Дивіться відео з Володимиром Святненко:

Як повідомляв Главред з посиланням на пресслужбу Угруповання військ "Схід", 1 листопада російські окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули військові, також багато поранених захисників.

"На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях", - йшлося у повідомленні.

