"Дрони і ракети по Рубльовці": розкрито справжню ціль ударів України по Москві

Юрій Берендій
3 листопада 2025, 21:44
Атаки дронів на Москву є лише початком кампанії, яка з часом може завдати серйозного удару по російській еліті та авторитету Путіна, вважає Ейдман.
'Дрони і ракети по Рубльовці': розкрито справжню ціль ударів України по Москві
Розкрито справжню ціль ударів України по Москві / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Ейдман:

  • Удари дронів по Москві не мають суттєвого ефекту
  • Україна випробовує ППО Москви
  • Масовані атаки по Москві та Рубльовці можуть змусити змінити ставлення до війни

Сили оборони України останніми атаками намагаються прощупати систему протиповітряної оборони Москви. Про це в колонці для Главреда розповів соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

За його словами, поки що нальоти дронів не дали серйозного ефекту, але чітко видно роботу московської ППО — фактично Україна випробовує її, щоб згодом завдати куди потужніших ударів. Системи протиповітряної оборони зараз стоять скрізь, навіть приватні будинки на Рубльовці почали обладнувати власними засобами ППО.

Публіцист припускає, що попереду більш масовані, значно ефективніші й руйнівні атаки з боку України.

Ейдман додав, що наразі ці атаки не змінили масової свідомості росіян, зокрема москвичів, але коли їхні результати стануть помітними, багато хто в Росії поставить під сумнів необхідність цієї війни — насамперед еліта, особливо якщо українські дрони й ракети почнуть влучати в будинки на Рубльовці.

"Такі атаки були б сильним психологічним ударом і по верхівці, і по авторитету Путіна. Адже формально Путін – гарант конституції, а фактично він – гарант хорошого життя російської правлячої верхівки. За це його і тримають, терплячи його неадекватні дії на світовій арені, в тому числі злочинну агресію проти України", - резюмував Ейдман.

Яка ціль ударів по Москві - думка експерта

Як писав Главред, атака на Москву в ніч із 26 на 27 жовтня не стала першою, однак, як і попередні, не мала серйозних наслідків — у межах столиці влучань не зафіксували. Водночас у Московській області ситуація була цікавішою, оскільки там удари виявилися результативними. Російські джерела також повідомляли, що регіон зазнав атаки ракетами типу "Фламінго". Про це повідомив колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Він наголосив, що лише мешканці Москви можуть реально впливати на російську владу, адже Кремль ігнорує думку жителів інших регіонів — Курської, Брянської, Ростовської областей чи навіть Криму. Саме тому російське керівництво особливо нервово реагує на атаки безпілотників по столиці.

Вибухи в Москві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 26 жовтня Москва зазнала масштабної атаки українських дронів.

Міністерство оборони РФ повідомило про 34 збиті або перехоплені безпілотники над столицею, а російські ЗМІ назвали цю атаку однією з наймасованіших. За даними військового відомства країни-агресорки, загалом тієї ночі було знищено чи перехоплено 193 дрони.

Уже в ніч на 27 жовтня вибухи в російській столиці пролунали знову. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нову атаку безпілотників, які також зафіксували в кількох інших регіонах РФ.

Інші новини:

Про персону: Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Губи в губи: палкий поцілунок Могилевської та Козловського розбурхав МережуВідео

15:43

"Сам долучився до морпіхів": на фронті загинув відомий український фотограф

15:33

Чому в другій за величиною країні світу живе так мало людей: таємниця Канади

