Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

В Україні готуються зміни до мобілізації — ТЦК можуть отримати доступ до податкових баз, що може суттєво збільшити кількість повісток до кінця року.

Мобілізація в Україні зміниться - чому кількість повісток зросте, що готують ТЦК / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чому зросте кількість повісток в Україні

Які дані отримає ТЦК про військовозобов'язаних та як їх будуть шукати

Як продовжити відстрочку від мобілізації та які є підстави для відстрочки

Мобілізація в Україні 2025 переходить до нового етапу. За словами нардепа Руслана Горбенка, внаслідок автоматизації військового обліку варто очікувати на збільшення кількості повісток. Крім того, було внесено зміни до процедури отримання відстрочок від мобілізації.

Главред зібрав основні зміни в мобілізації у листопаді 2025 року.

Продовження дії воєнного стану і мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони, якими воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 днів з 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року. Про це повідомила Верховна Рада України.

Йдеться про закони №4643-IX та №4644-IX, що затверджують відповідні укази президента щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Зазначається, що ці рішення ухвалено для забезпечення ефективної відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України.

/ Фото: УНІАН

Повісток стане більше

Невдовзі кількість повісток може зрости, оскільки Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) отримають доступ до баз даних податкової служби. Про це розповів народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань прав людини Руслан Горбенко в коментарі ТСН.ua.

За його словами, завдяки новим даним ТЦК зможуть перевіряти ширше коло військовозобов’язаних — тих, хто не перебуває на обліку, не пройшов військово-лікарську комісію, має відстрочку чи інвалідність, або виїхав за кордон.

Очікується, що після передачі баз кількість перевірок і повісток помітно зросте вже до кінця року.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Раніше в інтерв’ю Телеграфу Руслан Горбенко наголошував, що об’єднання системи "Резерв+" із податковими базами та реєстрами виборців істотно покращить процес мобілізації, адже дозволить отримати повну інформацію про військовозобов’язаних, зокрема за даними реєстрації ПІН.

"Та мобілізація як йшла, так і буде йти. Тут треба збільшувати чисельність складу ТЦК, а це варто робити завдяки демобілізованим. Крім того, [демобілізовані, - ред.] військові завжди питають: а чому вони не можуть бути поліцейськими? Людина провоювала три роки і хоче залишитись працювати в секторі безпеки і оборони, наприклад в МВС. А ті хлопці [в структурі МВС, - ред.], які мають бронь, підуть [воювати, - ред.]. І тут є пропозиції від депутатів і військових, щоб в майбутньому на відповідальні посади призначали учасників бойових дій", - наголошував нардеп.

Які дані про людину отримає ТЦК та СП – як ТЦК зможуть шукати військовозобов’язаних

Адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується на питаннях мобілізації, вважає, що після оновлення баз держава матиме змогу ідентифікувати практично всіх військовозобов’язаних. За його словами, зараз автоматично ставлять на облік тих, про кого вже є дані, а близько 80% відстрочок продовжуватимуться без додаткового звернення. Це дозволить вивільнити ресурси працівників ТЦК, які зможуть зосередитись на мобілізаційних заходах.

/ Фото: УНІАН

"Завдяки цьому ТЦК зможе бачити інформацію, яка є у податкової. Можливо, у розпорядженні будуть ті адреси реєстрації, які вказані саме у податкових документах. Тобто, якщо буде доступ до податкових баз, то побачать всіх. Але податкова не бачить банківських рахунків особи. Це банківська таємниця. В той же час можуть побачити, наприклад, місце роботи або те, що людина ФОП і її адресу", — уточнює він.

Хто крім ТЦК та СП може вручити повістку

Водночас Сімутін зазначає, що навантаження на співробітників центрів і без того високе — вони мають перевіряти, де люди фактично проживають і працюють, а в деяких випадках повістки можуть направляти безпосередньо керівникам підприємств.

В цьому контексті варто зазначити, що роботодавець має право вручати своїм працівникам повістки лише у разі, якщо отримає офіційне доручення від керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як зареєструватися в ТЦК за кордоном - як стати на облік в тцк за кордоном

Адвокатка Таміла Алексик у коментарі для ТСН.ua зазначила, що після запровадження автоматизованої системи військового обліку українців починатимуть ставити на облік автоматично у віці від 16 до 60 років. Це стосується всіх чоловіків, зокрема тих, хто легально перебуває за межами країни, адже система "Оберіг" містить дані про дату їхнього виїзду та інформацію з закордонних паспортів.

"Ба більше, у постанові №932 чітко розписано, яка інформація буде міститися у реєстрі військовозобов’язаних: там будуть усі відомості, навіть фото людини", — додає Таміла Алексик.

Штрафів стане більше - за що ТЦК може накласти штраф

Адвокатка також припустила, що чоловіки віком від 25 до 60 років, які не відвідували ТЦК і не користуються застосунком "Резерв+", але вже внесені до реєстру "Оберіг", можуть отримувати автоматичні повідомлення про штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень.

На її думку, подібні випадки можуть стати масовими, однак кожну ситуацію слід розглядати індивідуально.

/ Фото: УНІАН

Автоматизація відстрочок – як продовжити відстрочку від мобілізації

24 жовтня уряд ухвалив нові правила оформлення відстрочок від мобілізації. Від 1 листопада вони продовжуватимуться автоматично, а подати заяву на отримання можна буде через застосунок "Резерв+" або в ЦНАП. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що рішення передбачає автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подання документів через ЦНАП. Завдяки цьому понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок від мобілізації без черг і зайвої бюрократії. Близько 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, а решту — у будь-якому зручному центрі надання адмінпослуг. Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, тож паперові довідки більше не знадобляться.

"Це рішення — важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", - резюмує вона.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Нові типи відстрочок від мобілізації

Міністерство оборони України повідомило, що найближчим часом у застосунку "Резерв+" з’являться нові категорії відстрочок від мобілізації.

Подати заявку онлайн зможуть батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також особи, що здійснюють догляд за батьками з інвалідністю.

Відомство закликає громадян із цих категорій долучитися до тестування нової функції та скористатися нею одними з перших.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Хто може отримати відстрочку від мобілізації в Україні

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Мобілізація 18-24 - що змінилось

В Україні розширили програму "Контракт 18–24", спрямовану на залучення молодих і вмотивованих громадян до військової служби. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса у Facebook.

Він зазначив, що відтепер програма охоплює всі складові Сил оборони України. Спочатку участь у "Контракті 18–24" брали лише кілька бригад, пізніше ініціативу розширили, а тепер ухвалено рішення включити до неї всі бойові підрозділи.

"Продовжуємо розширювати „Контракт 18-24"… Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь", — написав Паліса.

Контракт 18-24 / Інфографіка: Главред

Чи буде мобілізація жінок в Україні

Питання залучення жінок до Збройних сил України перебуває у постійному обговоренні, проте наразі не є серед першочергових для парламентського комітету з питань оборони. Як зазначив у коментарі для Телеграфу член комітету Юрій Здебський, механізм участі жінок у військовій службі вже існує — ті, хто бажає, можуть добровільно приєднатися до війська. За його словами, тема залишається в полі уваги депутатів, однак поки не розглядається як нагальна, адже жінки мають змогу займатися своїми основними завданнями.

"Жінки замінили б багато чоловіків. Є спеціальності, де жінки могли б замінити хлопців. Ми відслідковуємо ситуацію і коли буде актуально, швидко прийматимемо рішення", - резюмує він.

Депутат зазначив, що у разі потреби парламент і уряд зможуть швидко реагувати на зміни обстановки та ухвалювати необхідні рішення, пов’язані з мобілізацією і ротацією військовослужбовців.

