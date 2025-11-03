Україну накриє різке похолодання: названо області, де вируватиме потужний шторм

Синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroet-rezkoe-poholodanie-nazvany-oblasti-gde-budet-bushevat-moshchnyy-shtorm-10711979.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 4 листопада

Де температура повітря опуститься до +4 градусів

Де будуть дощі

Погода в Україні 4 листопада буде вже прохолодно. Водночас у деяких областях затримається тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 4 листопада на заході та півночі України будуть дощі. Невеликі опади очікуються також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях.

відео дня

Температура повітря у цей день опуститься до 9-13 градусів у регіонах, де будуть дощі. На півдні, сході та в центральних областях потеплішає до +18 градусів.

Нове потепління очікується 6-10 листопада. Однак вже з 11-12 листопада знову буде похолодання навіть до "мінусів" вночі.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / фото: ventusky

Погода 4 листопада

В Україні 4 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують помірні дощі в Україні, крім східних та південно-східних областей. Водночас буде сильний туман у південних областях. Вітер буде південно-західний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +16

За даними meteoprog, 4 листопада в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+16 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до +6...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / фото: meteoprog

Погода 4 листопада у Києві

У Києві 4 листопада буде хмарно. Синоптики цей день прогнозують помірні дощі. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 2 листопада, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. Там буде сильний туман з видимістю 200-500 м.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що новий місяць року, на який завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність, вирішить підкоректувати свій імідж та подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред