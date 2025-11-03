Губи в губи: палкий поцілунок Могилевської та Козловського розбурхав Мережу

Наталія Могилевська не стримала емоції на сцені.

Поцілунок Могилевської та Козловського - співаки продемонстрували пристрасть на сцені / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Стисло:

Наталія Могилевська під час свого концерту поцілувалася з Віталієм Козловським

Цей вчинок викликав суперечки і бурхливе обговорення в Мережі

Першого та другого листопада в Палаці "Україна" відбулися ювілейні концерти української співачки та музичної продюсерки Наталії Могилевської. Серед запрошених зірок, з якими діва виступала на сцені, був Віталій Козловський.

Могилевська виконувала з ним пісню "Відправила Message". Романтична історія ліричних героїв треку настільки надихнула артистів, що вони пристрасно поцілували одне одного в губи просто на сцені. Відео поцілунку швидко розлетілося Мережею.

У коментарях до ролика думки шанувальників розділилися: одні вважають такий прояв емоцій зайвим і недоречним, тим паче, що Могилевська і Козловський у блогах нерідко транслюють свою задоволеність сімейним життям; інші зазначають, що поцілунок Наталії та Віталія, як театральний прийом, додав номеру видовищності, і в цьому немає нічого вульгарного або неправильного.

Дивіться відео поцілунку Наталії Могилевської та Віталія Козловського:

Поцілунок Могилевської та Козловського - співаки продемонстрували пристрасть на сцені / Скриншот TikTok

Поцілунок Могилевської та Козловського - співаки продемонстрували пристрасть на сцені / Скриншот TikTok

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

