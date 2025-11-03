Губи в губи: палкий поцілунок Могилевської та Козловського розбурхав Мережу

Стисло:
- Наталія Могилевська під час свого концерту поцілувалася з Віталієм Козловським
- Цей вчинок викликав суперечки і бурхливе обговорення в Мережі
Першого та другого листопада в Палаці "Україна" відбулися ювілейні концерти української співачки та музичної продюсерки Наталії Могилевської. Серед запрошених зірок, з якими діва виступала на сцені, був Віталій Козловський.
Могилевська виконувала з ним пісню "Відправила Message". Романтична історія ліричних героїв треку настільки надихнула артистів, що вони пристрасно поцілували одне одного в губи просто на сцені. Відео поцілунку швидко розлетілося Мережею.
У коментарях до ролика думки шанувальників розділилися: одні вважають такий прояв емоцій зайвим і недоречним, тим паче, що Могилевська і Козловський у блогах нерідко транслюють свою задоволеність сімейним життям; інші зазначають, що поцілунок Наталії та Віталія, як театральний прийом, додав номеру видовищності, і в цьому немає нічого вульгарного або неправильного.
Дивіться відео поцілунку Наталії Могилевської та Віталія Козловського:
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що машину Пилипа Коляденка розбили в Києві. За припущеннями музиканта цей акт вандалізму стався через його недавній виступ.
Також український шоумен Андрій Бєдняков висловився про возз'єднання з акторкою Настею Короткою. Пара в розлученні з осені 2024 року. Бєдняков зізнався, що розрив стосунків тоді став для нього шоком.
Читайте також:
- "Доньці ще не сказали": відомий актор повідомив про розлучення з дружиною
- "Не міг відмовитися від віри": Віктор Павлік зробив останню послугу померлому синові
- Екс-ведучий "Орла і Решки" вдруге стане батьком - деталі
Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред