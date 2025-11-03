ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операції

ВМС України провели операцію на буровій платформі "Сиваш" у Чорному морі.

У Чорному морі ВМС вдарили по елітному спецпідрозділу росіян / Колаж: Главред, фото: скрішот з відео ВМС України

Головне:

ВМС України уразили елітний російський підрозділ на платформі "Сиваш"

Разом із військовими ліквідовано техніку спостереження та ПТРК

Знищення українського катера - фейк РФ

Військово-морські сили уразили російський елітний спецпідрозділ, який перебував на захопленій буровій платформі "Сиваш" у Чорному морі. Про це повідомили у ВМС України та оприлюднили відповідне відео.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України уразили елітний спецпідрозділ ворога, який знаходився на буровій установці "Сиваш", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними ВМС, у результаті удару ліквідовано не лише особовий склад противника, а й встановлені там російські технічні системи спостереження та розвідки. Також знищено ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), який використовувався окупантами для прикриття платформи.

Після удару українських сил російська пропаганда почала поширювати відео, в якому заявляє, що нібито знищено катер ВМС України за допомогою дрона-камікадзе "Ланцет". Проте у ВМС наголосили, що це чергова спроба РФ видати поразку за перемогу й насправді українські сили успішно застосували дрон-камікадзе.

Дивіться відео атаки по росіянах в Чорному морі:

Атака по вишці "Сиваш" / Фото: скріншот

Що відомо про "вишки Бойка"

Бурові газо- та нафтовидобувні платформи "Петро Годованець", "Україна", "Таврида" і "Сиваш" розташовані у Чорному морі. Після окупації Криму у 2014 році їх захопила Росія.

У 2022 році окупанти встановили на кожній з платформ засоби радіоелектронної розвідки, гідроакустичні системи та спостереження, за допомогою яких контролювали північно-західну частину Чорного моря між Кримом та Одесою. Проте українські сили неодноразово проводили успішні спецоперації у районі "вишок Бойка".

Операції України - останні новини

Як повідомляв Главред, українські розвідники атакували об’єкти російської ППО в окупованому Криму вночі з 1 на 2 листопада. Знищено радари й обладнання комплексу С-400 "Тріумф", а також дві російські РЛС - АОРЛ-1АС та П-18 "Терек".

Також нещодавно стало відомо, що Сили оборони влітку 2023 року знищили один із трьох російських гіперзвукових ракетних пострілів "Орєшнік" на полігоні Капустин Яр у РФ. За словами голови СБУ Василя Малюка, операція була секретною й про неї знали лише президент України та кілька іноземних лідерів.

Крім цього, Сили спеціальних операцій України разом із повстанським рухом у РФ "Черная Искра" вивели з ладу два ключові елементи ворожої ППО в Ростовській області. Операцію провели в ніч на 28 вересня.

Читайте також:

Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

