Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операції

Руслана Заклінська
3 листопада 2025, 17:47оновлено 3 листопада, 18:24
277
ВМС України провели операцію на буровій платформі "Сиваш" у Чорному морі.
ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операції
У Чорному морі ВМС вдарили по елітному спецпідрозділу росіян / Колаж: Главред, фото: скрішот з відео ВМС України

Головне:

  • ВМС України уразили елітний російський підрозділ на платформі "Сиваш"
  • Разом із військовими ліквідовано техніку спостереження та ПТРК
  • Знищення українського катера - фейк РФ

Військово-морські сили уразили російський елітний спецпідрозділ, який перебував на захопленій буровій платформі "Сиваш" у Чорному морі. Про це повідомили у ВМС України та оприлюднили відповідне відео.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України уразили елітний спецпідрозділ ворога, який знаходився на буровій установці "Сиваш", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За даними ВМС, у результаті удару ліквідовано не лише особовий склад противника, а й встановлені там російські технічні системи спостереження та розвідки. Також знищено ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), який використовувався окупантами для прикриття платформи.

Після удару українських сил російська пропаганда почала поширювати відео, в якому заявляє, що нібито знищено катер ВМС України за допомогою дрона-камікадзе "Ланцет". Проте у ВМС наголосили, що це чергова спроба РФ видати поразку за перемогу й насправді українські сили успішно застосували дрон-камікадзе.

Дивіться відео атаки по росіянах в Чорному морі:

ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операції
Атака по вишці "Сиваш" / Фото: скріншот

Що відомо про "вишки Бойка"

Бурові газо- та нафтовидобувні платформи "Петро Годованець", "Україна", "Таврида" і "Сиваш" розташовані у Чорному морі. Після окупації Криму у 2014 році їх захопила Росія.

У 2022 році окупанти встановили на кожній з платформ засоби радіоелектронної розвідки, гідроакустичні системи та спостереження, за допомогою яких контролювали північно-західну частину Чорного моря між Кримом та Одесою. Проте українські сили неодноразово проводили успішні спецоперації у районі "вишок Бойка".

Операції України - останні новини

Як повідомляв Главред, українські розвідники атакували об’єкти російської ППО в окупованому Криму вночі з 1 на 2 листопада. Знищено радари й обладнання комплексу С-400 "Тріумф", а також дві російські РЛС - АОРЛ-1АС та П-18 "Терек".

Також нещодавно стало відомо, що Сили оборони влітку 2023 року знищили один із трьох російських гіперзвукових ракетних пострілів "Орєшнік" на полігоні Капустин Яр у РФ. За словами голови СБУ Василя Малюка, операція була секретною й про неї знали лише президент України та кілька іноземних лідерів.

Крім цього, Сили спеціальних операцій України разом із повстанським рухом у РФ "Черная Искра" вивели з ладу два ключові елементи ворожої ППО в Ростовській області. Операцію провели в ніч на 28 вересня.

Читайте також:

Про джерело: Військово-морські сили України

На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Чорне море вишки Бойко ВМС України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

19:51Україна
Україну накриє різке похолодання: названо області, де вируватиме потужний шторм

Україну накриє різке похолодання: названо області, де вируватиме потужний шторм

19:39Синоптик
"Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і Покровськ

"Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і Покровськ

19:25Війна
Реклама

Популярне

Більше
Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по закону

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по закону

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Останні новини

19:51

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

19:45

Як підготувати сад до зими: сім осінніх помилок, які можуть згубити рослиниВідео

19:41

Багато хто робить помилку: два хитрі правила, як прати тюль

19:39

Дарвін би здивувався: чому успішні люди обирають життя без дітей

19:39

Україну накриє різке похолодання: названо області, де вируватиме потужний шторм

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
19:31

Як прогріти салон авто за лічені хвилини - допоможуть дві "забуті" кнопкиВідео

19:25

"Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і ПокровськВідео

19:10

Як Сили оборони України на місяці випиляли цілу російську галузьПогляд

19:05

Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

Реклама
18:49

Сирський повідомив про успішний контрнаступ на Донеччині - що відомо

18:46

Дизель і бензин "візьмуть розгін": експерт озвучив нові ціни на АЗС

18:46

Змови та бунти: чому в Туреччині страчували за вживання кави

18:39

Військовий експерт заявив, що РФ буде намагатися відкрити новий напрямок на фронті

18:12

Не доведеться навіть бруднити руки: лайфхак, як швидко приготувати тюфтельки

18:10

"Вибачаюсь" не працює: мовознавці пояснили, як правильно просити вибачення

18:00

Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: чого очікувати

17:56

Куди підуть росіяни після окупації Покровська - названо основні напрямки

17:47

ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операціїВідео

17:44

На смак як бабусині: рецепт лінивих пиріжків з яйцем і цибулею без ліпки

17:27

Професія мрії чи пастка: як правильно обрати спеціальність у закордонному університеті

Реклама
17:27

Популярні продукти в Україні стрімко дешевшають: скільки це триватиме

16:59

У мережі з'явився Акт ревізії "Укренерго" часів Кудрицького: аудитори знайшли мільйонні премії та мільярдні збитки

16:56

Причина, про яку знають одиниці: навіщо білити дерева восени

16:55

Євробачення 2026: три країни-сусіди України оголосили про повернення на конкурсВідео

16:51

У кіно з 15 січня: зʼявився офіційний тизер романтичної комедії "Випробувальний термін" з Кузнєцовою, Парастаєвим і Довженком у головних роляхВідео

16:48

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

16:38

Розвідники знищили важливі об'єкти російської ППО в Криму: деталі операціїВідео

16:36

Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

16:29

Дешево і геніально: чому українці обрали солому, а не дерево

16:08

М’ясокомбінат замість моргу: росіяни завалені тілами своїх військових на Покровському напрямку

15:49

Чи "злетить" долар до 45 грн: українцям назвали новий валютний курс

15:48

Губи в губи: палкий поцілунок Могилевської та Козловського розбурхав МережуВідео

15:43

"Сам долучився до морпіхів": на фронті загинув відомий український фотограф

15:33

Чому в другій за величиною країні світу живе так мало людей: таємниця Канади

15:29

Пройшов крізь пекло фронту, а загинув на плацу: ракета вбила брата відомого журналістаВідео

15:17

Існує загроза оточення ЗСУ: експерт розкрив реальний стан справ в Покровську

14:58

Путінським окупантам дали новий термін захоплення Донецької області - ЗМІ

14:52

Втрачені біблійні тексти: що насправді розповідають Кумранські рукописи

14:32

Росіян "стирають у порошок": ДШВ перекидають резерви й зачищають Покровськ

14:26

Не буде похибки: як правильно зважувати продукти на вагах

Реклама
14:15

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

14:03

Справжній вибух смаку: традиційний салат "Олів'є" по-новому

13:56

Україна отримала від Британії нову партію ракет Storm Shadow - Bloomberg

13:55

Морози і дощі зірвуть "бабине літо" - коли в Україну прийде різке похолодання

13:49

"Скільки можна плакати" зірка Жіночого кварталу емоційно відповіла на хейт

13:48

Цінники раптово змінили: в Україні шалено подорожчали раніше доступні продукти

13:47

Невідомий лайфхак СРСР: навіщо емальованому посуду робили чорний обідок

13:33

"Окупували" багато дерев: у Києві помітили незвичайних комах

13:32

"Ми не можемо придушити такі Шахеди": "Флеш" зробив неочікувану заяву

13:27

Ексведучий "Орла і Решки" вдруге стане батьком - деталі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти