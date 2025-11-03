Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: чого очікувати

4 листопада у Брюсселі відбудеться саміт з питань розширення з представництвом країн на рівні лідерів.

У Брюсселі оголосять звіт щодо розширення ЄС / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Зеленський приєднається до саміту дистанційно

Оцінку "жахливо" має отримати лише Грузія, стверджує редактор Йозвяк

У щорічному звіті про оцінку прогресу країн - кандидатів у члени Європейського союзу Україна отримає оцінку "в основному позитивно". Про це 3 листопада повідомив у соцмережі Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк.

"Європейська комісія завтра опублікує свій щорічний звіт щодо країн-кандидатів до ЄС. Оціночні листи. В основному позитивно: Молдова, Україна, Чорногорія, Албанія", - написав він. відео дня

За даними Йозвяка, середню оцінку отримають Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія і Косово.

Оцінку "жахливо" має отримати тільки Грузія, стверджує редактор Йозвяк.

Своєю чергою Euronews пише, що 4 листопада в Брюсселі відбудеться саміт з питань розширення з представництвом країн на рівні лідерів, який називають "безпрецедентною подією" і "визначальним моментом" для політики розширення ЄС.

Країни будуть представлені на рівні лідерів, також офіційно підтверджено участь президента Євроради Антоніу Кошти.

Стверджується, що на саміті буде присутній президент України Володимир Зеленський. Водночас "Європейська правда" стверджує, що український лідер приєднається до події дистанційно.

Вступ України до ЄС - думка експерта

Експерт Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова Денис Кузьмін висловив цікаву думку, що, незважаючи на все невдоволення Будапешта, для Угорщини вигідний вступ України до Європейського Союзу.

"Якщо об'єктивно, то для угорської економіки набагато вигідніше, щоб вона з усіх боків була оточена і Шенгенською зоною, і в перспективі Єврозоною, і не була на кордоні Європейського Союзу, тобто за всіма критеріями - вступ України до ЄС для країни піде лише у плюс", - зазначив Кузьмін у прямому ефірі телеканалу FREEДOM.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського союзу і відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що зараз варто відкласти питання вступу України до НАТО через війну, яка триває, а дискусії про вступ держави до Європейського Союзу є передчасними.

Хто такий Рікард Йозвяк Кореспондент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселі. Висвітлює діяльність ЄС і НАТО. Раніше обіймав посаду прес-аташе в європейському офісі Amnesty International, працював репортером для європейського бюро "Голосу Америки" та автором Politico.

