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Катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС: поля можуть перетворитись на пустелі

Юлія Куришко
7 червня 2023, 13:40 оновлено 7 червня, 13:45
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Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України можуть перетворитися на пустелі.
Катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС: поля можуть перетворитись на пустелі
Після знищення Каховської ГЕС поля можуть перетворитись на пустелі / колаж: Главред, фото: Мінагрополітики, скріншот: відео соцмережі

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня у Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Відомо, що на правобережжі у декілька разів більше, ніж на лівому березі, який перебуває під окупацією.

Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає пресслужба.

У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких ми збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур на суму близько 1,5 млрд доларів.

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем.

У Міністерстві повідомили, що терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій і 30% - в Дніпропетровській областях.

Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів.

Дивіться відео про те, як російські окупанти зробили екологічну катастрофу на Херсонщині:

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Вже фіксується загибель риб, як молоді так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту й внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.

Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки в подальшому у разі зниження "повеневої" хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.

Ще однією проблемою стане потрапляння й загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

Унаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн, або близько 4 млрд грн. Усього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі всіх біоресурсів становитимуть до 10,5 млрд грн

Негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть у разі заповнення ложа Каховського водосховища найближчим часом. Оскільки поновлення кількісного та якісного складу популяцій риб, відновлення донних ценозів кормової бази потребує багато часу.

Усі дані наведені лише за попередніми оцінками. Остаточні висновки можна буде зробити лише тоді, коли рівень води стабілізується.

Окупанти підірвали Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Коливання від підриву відчули на Буковині у Румунії. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті.

Більше важливих новин:

війна в Україні екологічна катастрофа новини Нової Каховки Каховська ГЕС
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