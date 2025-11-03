Рус
Читати російською
Росія вдарила по базуванню українських військ - ДБР почало розслідування

Руслан Іваненко
3 листопада 2025, 20:57
У військовій частині тривають слідчі дії, а деяких посадовців уже тимчасово відсторонили від виконання обов’язків для перевірки їхніх дій.
Морські піхотинці повідомили про втрати серед особового складу та мирних жителів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Россия ударила ракетами по Самарівському району Дніпропетровщини
  • Загинули та поранені військові й цивільні
  • ДБР розпочало розслідування за фактом недбалості у військовій службі

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військових унаслідок російського ракетного удару на Дніпропетровщині.

За попередніми даними, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських підрозділів. Після атаки на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР, яка фіксує наслідки обстрілу та встановлює всі деталі інциденту.

"Слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових", — повідомили у ДБР.

Досудове розслідування ведеться за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Росія вдарила по базуванню українських військ - ДБР почало розслідування
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Морські піхотинці підтвердили втрати після удару

У свою чергу, у 30-му Корпусі морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердили, що 1 листопада російські окупанти завдали ударів ракетами та дронами по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. У момент атаки там перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.

"Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташований жоден плац. На жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці нашої бригади", — зазначили в 30-му Корпусі морської піхоти.

За даними військових, у частині тривають слідчі дії для з’ясування обставин трагедії.

"Також певні посадові особи відсторонені від займаних посад", — додали у корпусі.

Захист від ударів РФ – експертна думка

Якщо підготовка до відбиття російських ударів по енергетичній інфраструктурі розпочалася лише зараз, часу на масштабні дії вже обмаль. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, наразі варто зосередитися на базових заходах оборони.

"Навіть тимчасові укріплення можуть значно знизити наслідки ударів", — наголосив експерт.

Харченко пояснив, що створення повноцінної, багаторівневої системи захисту енергетичних об’єктів — це тривалий процес, який може зайняти від дев’яти до п’ятнадцяти місяців безперервної роботи.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Читайте також:

Про джерело: ДБР

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

війна в Україні Днепропетровщина новини України війна Росії та України
Не буде похибки: як правильно зважувати продукти на вагах

