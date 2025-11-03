Військовий експерт заявив, що РФ буде намагатися відкрити новий напрямок на фронті

Коваленко зазначив, що дії російських військ часто не піддаються раціональному аналізу.

Куди може сунути армія РФ у разі захоплення Покровська / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне з новини:

Після захоплення Покровська російські війська, ймовірно, спрямують наступ на Добропілля

Окупанти можуть намагатися відкрити новий напрямок атаки на Дружківку

Після інтенсивного накопичення військ поблизу Покровська Росія, у разі захоплення міста, ймовірно, готується до подальшого наступу на Донеччині. Про це в інтерв’ю виданню Главред заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, логічним продовженням наступальної операції після потенційного захоплення Покровська стане рух у напрямку Добропілля.

"Згідно з військовою наукою і логікою, вони повинні були б далі рухатися на Добропілля", - зазначив Коваленко.

Водночас він наголосив, що дії російських військ часто не піддаються раціональному аналізу:

"Росіяни можуть діяти як завгодно, за будь-яким сценарієм, нелогічним і непередбачуваним".

Крім Добропілля, аналітик також вказав на можливу спробу ворога відкрити новий напрямок наступу - на Дружківку. Такий маневр може мати на меті розширення фронту та створення додаткового тиску на українську оборону в центральній частині Донеччини.

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Бої за Покровськ: що кажуть аналітики

Російські окупаційні війська продовжують переслідувати мету захопити Покровськ на Донеччині та посилили штурмові дії на цьому напрямку.

За даними аналітиків ISW, незважаючи на заяви російських пропагандистських ресурсів про нібито просування в центр Покровська і Котлине, геолокаційні докази свідчать про протилежне - українські сили утримують оборону і навіть зуміли просунутися.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються тиснути в Покровську, щоб закріпитися і захопити все місто. Групи росіян є практично у всіх кварталах і районах міста. Про це заявив військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади з позивним "Гусь".

Нагадаємо, Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, розповів головком ЗСУ.

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

